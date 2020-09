"Mai bine nu ma gandesc ce am trait eu la nationala!" Stanciu, discurs neasteptat dupa 3-2 in Austria: "I-am felicitat si pe Alibec, si pe altii de care se zicea ca nu fac efort!"

Stanciu e fericit sa puna umarul la noua nationala a Romaniei!

Mijlocasul simte schimbarea dupa venirea lui Radoi ca selectioner.

"E clar o bucurie si descatusare a noastra meciul asta dupa egalul de acasa cu Irlanda, prefer sa nu ma hazardez, e doar inceputul lui Mister, mai avem mult de munca sa ajungem unde ne dorim noi si in special, suporterii echipei nationale.

Ma asteptam sa castigam primul meci, nu s-a intamplat, a fost o dezamagire foarte mare pentru noi, dar nu ne-a impiedicat sa venim aici si sa jucam la victorie. Ne-am pregatit si s-a vazut ca am marcat in minutul 3 dupa o faza frumoasa a noastra.

Cred ca am reactionat bine la tot ce s-a intamplat, am respectat ce am facut la antrenamente si ma bucur pentru cele 3 puncte si suntem pe primul loc in grupa.



Sincer, nu imi place sa fac comparatii, e diferit ce se intampla acum si ce am trait la nationala in ultimii ani, de aceea mai bine nu ma gandesc. Mai mult mi-as face rau. L-am felicitat si pe Denis, si pe alti colegi despre care s-a spus ca nu dau totul pe teren sau nu fac un efort mare in timpul meciului. Astazi am aratat, intr-adevar, ca o echipa. E devreme sa ne hazardam si sa spunem ca vom castiga toate meciurile. Avem nevoie pentru noi si pentru fotbalul romanesc sa ajungem la EURO. Sanse sunt in Islanda, e normal, sunt sigur ca vom aborda la fel meciul, vom incerca sa il controlam, sa avem posesia si sa atacam cat mai mult.

S-a schimbat fotbalul, nu mai exista echipe mici. Usor nu va fi, dar sunt increztor ca daca vom avea atitudinea de astazi si la meciul cu Islanda, ceea ce ar fi si normal, ne va fi mult mai usor. Imi doresc sa ne calificam la EURO.

Suntem incantati sa il avem aici pe Radoi, eu am lucrat cu el si la FCSB acum cativa ani, il cunoastem. E un inceput de drum, sunt sigur ca vom fi si mai puternici pe viitor. Azi nu castigam niciodata daca nu alergam toti si nu ne sacrificam pentru echipa, de la Alibec, de la Coman, cei care au jucat in fata, nu castigam daca nu ne sacrificam. Fotbalul, in ziua de azi, nu inseamna doar talent", a spus Stanciu la PRO TV.