Marius Sumudica, impresionat de Mirel Radoi! "Nu m-am inselat in privinta lui! Va ajunge mare antrenor!" Ce spune despre Alibec si Maxim

Romania a castigat cu 3-2 meciul din Austria si este pe primul loc in grupa dupa primele doua etape din Nations League.

Dupa victoria de luni seara, Marius Sumudica s-a declarat impresionat de selectionerul Romaniei. Tehnicianul lui Gaziantep a spus ca este convins ca Radoi va ajunge un mare antrenor.

"Am spus ca Radoi va ajunge un mare antrenor. Va deveni un foarte bun antrenor, nu stiu daca selectioner neaparat, depinde acum si de ceea ce vrea sa faca. Pentru mine, ceea ce a realizat Radoi in putinul timp pe care l-a avut demonstreaza ca nu m-am inselat in privinta lui.

Nu ma asteptam la un asemenea joc. In primul rand, trebuie sa plecam de la ceea ce inseamna dorinta de victorie. A demonstrat Radoi ca le-a transmis dorinta de victorie fotbalistilor. Jucatorii au perceput acest lucru si au realizat ca nu mai au timp sa astepte. Sunt dornici de a face performanta!



Denis Alibec a coborat in 16 metri, in ultimele minute Maxim a trecut fundas dreapta. Asta inseamna spirit de sacrificiu pentru echipa nationala", a declarat Marius Sumudica la Digi Sport.