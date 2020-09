BREAKING NEWS | Suma pe care Alibec poate pleca de la Astra a fost dezvaluita! "Nu am marit pretul, atat vrem pe el!" Ce se intampla cu titularul din atacul nationalei

Denis Alibec (29 de ani) a impresionat in ultimele doua meciuri pentru echipa nationala, insa a ratat ocazia de a prinde un transfer in strainatate in aceasta vara.

Visul lui Alibec era sa prinda un transfer in strainatate in aceasta vara, insa pretul mare solicitat de patronul Astrei a facut ca atacantul sa ramana in continuare la Giurgiu.

Dani Coman, presedintele Astrei, a dezvaluit care este singurul pret pentru care Alibec poate fi vandut in aceasta fara: 1.200.000 de euro, suma pe care clubul din Giurgiu i-a platit-o FCSB-ului in 2018.

In cazul in care nu va aparea nicio echipa care sa ofere aceasta suma, Alibec va putea negocia liber cu orice echipa din iarna, cand va intra in ultimele 6 luni de contract:

"Alibec merita felicitari pentru cele doua jocuri pe care le-a avut (n. r. la nationala). Din punctul meu de vedere a fost unul dintre cei mai buni jucatori din reprezentativa Romaniei. A avut dorinta, determinare, a avut tot ce i-a trebuit pentru a face 2 meciuri bune.

E normal sa fie suparat ca nu s-a realizat transferul, dar cred ca dupa aceste 2 meciuri vor mai fi oferte pentru el si eu cred ca se va ajunge la un numitor comun. E posibil orice, daca va mai primi vreo oferta o vom lua in calcul si exista posibilitatea ca el sa plece. Am avut o discutie cu domnul Niculae si nu a marit pretul. Ne dorim doar sa scoatem investitia pe care am facut-o in Denis, 1.200.000 de euro. Daca nu, din luna ianuarie, el va fi liber sa semneze cu orice club din postura de jucator liber", a dezvaluit Dani Coman, la Digi Sport.