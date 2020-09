"Daca aveam banii astia, as fi platit de la mine!" Sumudica, REVOLTAT dupa ce a ratat transferul lui Alibec! Diferenta MINUSCULA intre oferta turcilor si cererea lui Niculae

Marius Sumudica nu este impacat cu ideea ca l-a pierdut pe Denis Alibec.

Dupa evolutia buna a atacantului in partida din Austria, antrenorul lui Gaziantep s-a declarat nemultumit de faptul ca nu l-a putut transfera pe Alibec.

Oficialii Astrei au negociat in aceasta vara cu cei de la Gaziantep, insa turcii au renuntat la Alibec vazand ca Niculae nu era dispus sa lase din pret. Baskanii au oferit 600.000 de euro si 30% dintr-un viitor transfer, insa patronul giurgiuvenilor isi dorea o suma cu 200.000 de euro mai mare.

Sumudica le-a reprosat acum turcilor ca l-au ratat pe atacantul in varsta de 29 de ani, declarand ca ar fi platit banii din buzunarul lui daca ar fi fost vorba despre o suma mai mica.

"Denis a fost impecabil la nationala. In cele doua meciuri a fost impecabil. M-am saturat cate mesaje le-am dat baskanilor de aici ca sa le arat ce jucator au pierdut pentru o suma modica, de 200.000 de euro, cat era diferenta sa plateasca transferul. A fost o prostie, trebuia sa vina acum!

Inca nu dispun de asemenea sume, ca m-as fi implicat eu si as fi dat diferenta respectiva numai sa-l am pe Alibec aici", a declarat Marius Şumudica, potrivit AntenaSport.

Cei de la Gaziantep mai au o sansa sa-l transfere pe Alibec. Fotbalistul ar putea semna cu echipa pregatita de Sumudica in aceasta iarna, el aflandu-se in ultimul an de contract cu Astra.