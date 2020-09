"Am realizat ca nu are rost sa ma gandesc!" Iancu, pe urmele lui Alibec?! Ce se intampla cu transferul atacantului 

Viitorul a pierdut la scor cu Craiova, pe teren propriu, 1-4.

Gabi Iancu este unul dintre jucatorii despre care s-a scris ca are oferte pentru a pleca de la Viitorul. Cu toate astea, transferul atacantului nu s-a facut inca si situatia sa pare similara cu a lui Alibec, care si-a asteptat transferul in Turcia, insa a ramas tot la Astra.

Intrebat despre situatia sa, Iancu a raspuns sincer ca nu se mai gandeste la asta si va da totul pentru Viitorul cat timp va juca in tricoul constantenilor.

"Nu am semnat cu nicio echipa, sunt la Viitorul, o sa aflati cand voi semna, cu siguranta, probabil nu o sa mai fiu in lot. Momentan sunt aici si incerc sa ajut echipa cat pot de mult.

Probabil o zi-doua mi-a fugit si mie mintea, dar atata timp cat nu am vazut semnatura mea si a clubului pe hartie, am realizat ca nu are rost sa ma gandesc.

Am mai multa incredere in mine, au fost doua meciuri foarte bune la nationala, probabil si mentalitatea se schimba putin jucand astfel de meciuri europene, cu jucatori de valoare", a spus Gabi Iancu la finalul meciului.