"Nici nu vedeam daca mingea a intrat sau nu in poarta!" Discurs SAVUROS al lui Alibec dupa revenirea in Romania! "Am dat totul pentru ca Radoi a facut asta!"

Denis Alibec a reusit sa atraga toate privirile la echipa nationala.

Fotbalistul Astrei a impresionat prin forma buna pe care a demonstrat-o la 29 de ani. El a si inscris in meciul din Austria, inca din minutul 3 al partidei din Nations League.

Alibec "da vina", pentru ceea ce a reusit sa faca pe teren, pe Mirel Radoi, care l-a ajutat sa isi recastige increderea in sine.

"Am simtit ca Mirel Radoi are incredere in mine si de-asta am dat totul pe teren si cred ca am facut doua partide bune.

Cred ca e cel mai rapid gol din cariera mea, nu stiu daca am mai dat vreodata asa de repede. M-am bucurat, nu prea vedeam mingea de portar daca a intrat in poarta sau nu, am realizat mai greu ca a fost gol.

La cum am jucat, meritam o victorie in cele doua meciuri, chiar am facut doua partide bune si sper sa castigam grupa. Am tremurat putin la sfarsit, au avut ei acea ocazie, dar am zis ca de data aceasta vom castiga totusi", a declarat fotbalistul, potrivit Telekom Sport.

El este motivat sa faca o figura frumoasa in continuare, daca va mai fi convocat, pentru a obtine un transfer la o echipa buna.

"Important e sa fiu cu capul acolo, sa fiu pregătit de meciuri si cu siguranta vom juca bine. Chiar am inceput campionatul putin dezamagiti de ce se intampla, vorbesc de Astra, dar acum mi-a mai trecut putin si sunt mai bucuros.

Nu m-a lasat sa plec, e clar ca voi astepta pana in iarna, altceva n-am ce sa fac. Poate doar daca vine o oferta nebuna. Nu ma mai gandesc la asta, nu-mi mai fac planuri pentru ca de fiecare data cand mi-am facut, nu au iesit. Ce o fi, o fi. Eu imi vad de treaba mea", a adaugat atacantul.

El va reveni pe teren pentru Astra duminica, de la ora 19:00, in compania celor de la Sepsi Sf. Gheorghe.