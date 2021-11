Gigi Becali a stârnit o nouă furtună la FCSB. Un fost membru al Generației de Aur anticipează efectele

Gigi Becali a avut ieri dimineață o intervenție dură la Ora Exactă în Sport, de la Pro X. Nu l-a criticat doar pe Constantin Budescu, despre care a spus că nu va mai continua din vară la FCSB, ci jocul întregii echipe în contextul în care vicecampioana a remizat în deplasare, scor 0-0 cu Voluntari, în ultima etapă a turului sezonului regulat.

Ioan Ovidiu Sabău, fostul mare fotbalist al Generației de Aur, a lucrat în carieră cu antrenori și președinți de club importanți, cu personalitate, dar din postura de tehnician a colaborat la Poli Timișoara și cu un patron care își spunea punctul de vedere pe un ton aspru, Marian Iancu.

"Gigi Becali nu rezistă acestei tentații"

"Moțul" susține că Gigi Becali nu se poate schimba. "Dacă ieşi în public şi spus aşa ceva e clar că nu sunt acele discuţii despre care spunea Edi, că discută problemele şi luni sau marţi închide telefonul, apoi analizează după meci, dar el ia deciziile. Se pare că el (n. red - Gigi Becali) nu rezistă acestei tentaţii. Bine, era de aşteptat.



Sigur, astfel de discursuri au mai fost şi cu ceilalţi antrenori. Sigur, la alţii a fost mai clar. E greu să te schimbi şi să gândeşti diferit, încerci să găseşti scuze în loc să zici că echipa câştigă. Sigur, nu a câştigat cu Voluntari, o echipă OK, cu jucători de calitate, nu e o echipă uşor de bătut. Noi ne dăm cu părerea, mai glumim, probabil se pregăteşte pentru naţională", a declarat Sabău, potrivit looksport.ro.

Sabău, despre cum poate fi afectată relația Edi Iordănescu - jucători

Fostul mijlocaș de la Dinamo, Feyenoord și Brescia atrage atenția despre faptul că Edi Iordănescu își poate pierde bagajul de autoritate în fața elevilor săi dacă Gigi Becali va continua să meargă pe aceeași linie și să-și critice fotbaliștii și jocul echipei.

Edi are personalitate, un nume, a câştigat un campionat şi are un cuvânt de spus în fotbalul nostru. Poţi să ceri să fii respectat, sunt nişte clauze în contract. Acele clauze le discuţi, rediscuţi, se ajunge la o înţelegere dacă nu funcţionează. Edi are experienţă în acest sens, se mai consultă, are un tată cu multă experienţă şi se mai sfătuieşte. Ce echipă în afară de CFR joacă bine la noi în campionat?

Poate că sunt nemulţumiri, Becali vrea să joace anumiţi jucători...Nu ştii ce e acolo, ce discuţii sunt! Aceste mici discuţii, conflicte, nemulţumiri de multe ori se ţin acolo, în interior. Nu ai cum, îţi pierzi din autoritate. Nu mai ştii dacă tu faci echipa. Dacă eu sunt rezervă, m-a scos Edi sau patronul? Atunci, ca antrenor, pierzi uşor-uşor, cu toate că vrei o anumită intensitate şi un anumit sistem. Dacă nu mai ai autoritate, jucătorii nu mai sunt receptivi", a mai punctat Sabău.

FCSB se află pe locul secund în Liga 1, cu 31 de puncte, la opt distanță de liderul CFR Cluj (39).

Gigi Becali: „Nu sunt mulțumit! Nu văd nimic la noi!”

„Nu sunt mulțumit. Nu are dreptate? Dacă ai 11 metri clar și nu îl dă. Nu vreau să mai vorbesc, dar câtă minte să ai, ce planuri se urmăresc. E clar aici. Ce să caute Găman, el îl are pe fratele lui la Universitatea Craiova. Cum ar fi să îl punem pe fratele lui Vlad să arbitreze?

Nu are rost să mai vorbim, asta este, în România așa se face. Nu e problema că e mare diferența de puncte, ci de joc. Lumea zice că CFR nu joacă, dar eu văd că joacă. Eu văd că CFR are trasee, pleacă mingea, aduce în bandă. Văd că CFR îi distrug pe adversari, îi năucesc. Eu văd că CFR Cluj joacă fotbal", a spus Becali, luni dimineața, la Pro X.

"Nu văd trasee, văd vreun traseu? Se joacă ceva? E totul haotic. Să nu interpretați, voi spuneți că Edi, eu nu zic de Edi, nu știu cine, se joacă haotic la noi. Face ce vrea fiecare, driblează, fiecare joacă ce îi place lui. Păi jucăm după ureche? Nu zic de Edi, nu știu cine și așa, am ce să fac? Așa ziceți voi, am zis să fie așa, nu mă bag, să vedem ce iese.

Nu mă bag, am mai pierdut un an. Rezultatele alea le-a făcut echipa? Păi, sunt date de Dumnezeu. Eu am văzut, jucăm haotic și nu avem niciun fel de noimă. Fiecare când prinde mingea, să dribleze și cu asta basta. Nu stau să mă supăr cu ce e la fotbal. Fiecare joacă cu ce poate. Aici voiam să văd diferența.

Am vrut să văd ce a jucat CFR cu Voluntari și ce am jucat noi cu ei. CFR i-a distrus și ei ne-au distrus pe noi. CFR ține mingea la ei, iar noi nu o ținem. Noi nu jucăm fotbal, cum să ai pretenția să luăm puncte. Nu sunt multe puncte, dar nu e perspectivă, că nu se joacă”, a mai spus Gigi Becali la Ora exactă în Sport.