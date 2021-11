„Era ceva șocant pentru mine!” Enes Sali a vorbit despre momentul în care a aflat de convocarea la națională 

Mirel Rădoi a anunțat lista jucătorilor convocați pentru meciurile decisive cu Islanda și Liechtenstein, iar marea surpriză de pe listă a fost numele lui Enes Sali, tânărul jucător al Farului care a debutat chiar în acest sezon.

Mijlocașul a jucat în a doua repriză a meciului Farul - FCSB, încheiat 0-1, însă nu a reușit să își ajute echipa, iar la finalul partidei a vorbit despre convocarea primită și momentul în care a aflat că a fost chemat la naționala mare, dezvăluind emoția pe care a trăit-o.

Enes Sali: „Era ceva șocant pentru mine!”

„Normal că suntem dezamăgiți, în orice meci pe care nu îl câștigăm suntem dezamăgiți, dar trebuie să trecem peste el și să ne gândim la meciul cu Universitatea Craiova. Un meci mai slab din partea atacanților. Mi-a zis să încerc să fac diferența, să încerc să îi iau unu la unu și să pătrund în careu, dar din păcate nu mi-a mers.

A fost o lună foarte încărcată pentru mine, dar nu cred că mă afectează asta, cred că sunt bine și vreau să dau cât mai mult în continuare.

Am primit un mesaj pe Whatsapp, nu știam cum să reacționez, era ceva șocant pentru mine, dar după 10 minute am realizat și am fost foarte bucuros. Va fi foarte frumos momentul imnului, un sentiment foarte plăcut, un vis pentru mine”, a declarat Sali la finalul meciului cu FCSB.

„E alegerea mea 100% să joc pentru România!”

Întrebat despre sfaturile primite din partea lui Gică Hagi, dar și despre alegerea pe care a făcut-o, tânărul fotbalist a dezvăluit ce i-a transmis antrenorul său și a declarat că și-a dorit să reprezinte naționala României.

„Mi-a zis să am încredere în mine, să merg cu capul sus și să dau tot ce am mai bun.

Nu știu cum o să mă simt, sper să mă acomodez repede și să mă înțeleg bine cu băieții. Este alegerea mea 100%, joc pentru România și sunt foarte bucuros pentru asta”, a adăugat jucătorul.

Lotul convocat de Mirel Rădoi

PORTARI: Florin Niță (Sparta Praga | Cehia, 11/0), Andrei Vlad (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 1/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid, 0/0)

FUNDAȘI: Cristian Manea (CFR Cluj, 14/2), Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 4/0), Vlad Chiricheș (Sassuolo | Italia, 68/0), Ionuț Nedelcearu (Crotone | Italia, 19/2), Adrian Rus (Fehérvár | Ungaria, 9/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 7/0), Virgil Ghiță (Farul Constanța, 1/0), Alin Toșca (Gaziantep F.K. | Turcia, 27/1), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 20/0)

MIJLOCAȘI: Dragoș Nedelcu (Fortuna Düsseldorf | Germania, 5/0), Răzvan Marin (Cagliari | Italia, 35/2), Alexandru Cicâldău (Galatasaray | Turcia, 18/2), Nicolae Stanciu (Slavia Praga | Cehia, 52/11), Olimpiu Moruțan (Galatasaray | Turcia, 1/0), Ianis Hagi (Rangers | Scoția, 22/2), Florin Tănase (FCSB, 9/1), Dennis Man (Parma | Italia, 12/2), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K. | Turcia, 49/6), Enes Sali (Farul Constanța, 0/0)

ATACANȚI: George Pușcaș (Reading | Anglia, 24/8), Andrei Ivan (Universitatea Craiova, 11/1), Denis Alibec (CFR Cluj, 20/2)

Programul naționalei României în luna noiembrie:

România - Islanda (11 noiembrie, 21:45, PRO TV)

Liechtenstein - România (14 noiembrie, 19:00, PRO TV)

Clasamentul Grupei J:

1. Germania 21p

2. România 13p

3. Macedonia de Nord 12p

4. Armenia 12p

5. Islanda 8p

6. Liechtenstein 1p