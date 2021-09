Confesiunile lui Enes Sali. Puștiul-minune de la Farul Constanța a vorbit despre marele său vis 

Enes Sali a marcat golul cu numărul cinci al Farului Constanța în meciul cu Academica Clinceni, 5-0, din etapa a opta a Ligii 1. Cu această reușită, mijlocașul constănțenilor a devenit cel mai tânăr marcator din istoria campionatului românesc, la 15 ani, 6 luni și 21 de zile, doborând recordul de 44 de ani deținut de Ion Geolgău, care a marcat la 16 ani și 24 de zile, în victoria Craiovei la același scor cu Progresul, 5-0, din 16.03.1977.

Sali, care măsoară doar 1,60m, a mărturisit că a simțit că va marca, atunci când a fost introdus în repriza a doua de Gică Hagi.

Sali: „Îi mulțumesc domnului Hagi pentru tot ce mi-a oferit”



„Mă simt foarte bine, ieri a fost o experiență foarte frumoasă. Cânad am intrat în teren m-au ajutat și suporterii să am încredere în mine mai mult, am intrat cu curaj și știam că o să dau gol.

Îmi place să driblez, este calitatea mea, mă bucur că am putu să dau gol în această manieră. Îi mulțumesc domnului Hagi pentru ce mi-a oferit, mi-a dat această șansă, să debutez în acest campionat, să vin la echipa mare, îi mulțumesc pentru tot.

Mă simt bine, am mai multă încredere în mine, dar trebuie să uit golul ăsta, trebuie să muncesc în continuare și să dau cât mai multe goluri. Pe acesta i-l dedic domnului Hagi și familiei mele”, a declarat Ernes Sali pentru contul oficial de Youtube al Farului.

Mijocașul clubului din Dobrogea a dezvăluit care este marele să vis, iar acesta se leagă de echipa națională, echipa de club, dar și o distincție individuală.

„Vreau să câștig Balonul de Aur”



„La școală discut despre fotbal, cum e la echipa mare, cum e viața mea acum. Toți coechipierii m-au felicitat în vestiar, m-au ridicat. Eram în offside la golul lui Adi Petre, voiam să bag piciorul acolo, dar știu că și Adi Petre are nevoie de multe goluri.

Am păstrat tricoul în care am debutat. Este foarte important pentru mine și o să-l pun în ramă.

Marele meu vis este să câștig Champions League, să câștig un trofeu cu echipa națională, iar individual vreau să câștig Balonul de Aur”, a precizat Enes Sali.