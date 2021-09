Enes Sali e cel mai tânăr marcator din istoria Ligii 1! Povestea puștiului minune de la Farul Constanța

Ion Geolgău a fost procentul deținător al recordului pentru cel mai tânăr marcator din Liga 1, care reușea să marcheze la 16 ani și 24 de zile într-un meci contra Progresului, pe când activa la Universitatea Craiova, scor 5-0, disputat acum 44 de ani pe 16 martie 1977.

Farul Constanța, proaspăt unită cu FC Viitorul, a început sezonul excelent. În opt etape, echipa condusă de Gheorghe Hagi a strâns 15 puncte, ajungând la șase puncte de liderul clasamentului, CFR Cuj.

Pe lângă descoperirea lui Jefte Bentancor, un golgheter impresionant pentru Liga 1 și aducerea lui Adrian Petre la parametri fizici optimi de altă dată, Farul mai are de oferit o altă comoară din propria ei curte și anume puștiul Enes Sali.

Povestea tănărului Enes Sali

Enes Sali este născut în Toronto, Canada, dar are, de asemenea, și cetățenie română.

Fotbalistul a fost remarcat de către Barcelona la un turneu internațional, pe când avea doar 11 de ani, pe atunci era legitimat la Woodbridge Strikers, o echipă canadiană semi profesionistă cu sediul în Ontario.

După un an petrecut la La Masia, Sali a trebuit să plece din curtea formației blaugrana, din cauza problemelor pe care aceștia le aveau la FIFA, primind o restricție cu privire la recrutarea tinerilor jucători.

Tatăl lui Enes Sali a decis să-l aducă în România la Academia lui Gheorghe Hagi, după o discuție purtată cu patronul clubului constănțean. Hagi a fost de-a dreptul uimit de talentul lui Sali și l-a ajutat pe puști să se acomodeze cât mai repede în una din cele mai bune pepiniere din Europa.

Sali rămas în România doar cu tatăl său, restul familiei râmând în Canada. Tânărul a debutat la naționala României U16 contra Serbiei, unde a avut o prestație absolut uimitoare.

Sali a adunat 4 partide în Liga 1 deja, fiind, de asemenea, și al optulea cel mai tânăr debutant din prima divizie a României. Sali a jucat până în prezent la Echipa U17 a Farului, deși în prezent are doar 15 ani. Acolo, Sali a strâns 12 meciuri și a marcat 6 goluri, reușind să bifeze și 6 pase de gol.

Gheorghe Hagi: „Trebuie să avem grijă de el!”

„Arătăm bine, mai trebuie să apară și ceilalți jucători, care n-au dat cel mai bun randament până acum. Mai sunt și cei tineri, cărora vrem să le dăm spațiu. Ăsta e clubul nostru, vrem să producem în continuare, avem o academie bună, care e campioană. Jucătorii tineri ne forțează să le dăm spațiu.

Avem o Academie foarte bună, jucătorii ne forţează. Trebuie să avem grijă de el pentru că este doar un copil. Şi eu am jucat la 16 ani”, a declarat Gică Hagi la Digi Sport.

Enes Sali: „Am intrat cu curaj, știam că o să dau gol!”

„Mă simt foarte bine, ieri a fost o experiență foarte frumoasă. Când am intrat în teren m-au ajutat și suporterii să am încredere în mine mai mult, am intrat cu curaj și știam că o să dau gol.

Îmi place să driblez, este calitatea mea, mă bucur că am putut să dau gol în această manieră. Îi mulțumesc domnului Hagi pentru ce mi-a oferit, mi-a dat această șansă, să debutez în acest campionat, să vin la echipa mare, îi mulțumesc pentru tot. Mă simt bine, am mai multă încredere în mine, dar trebuie să uit golul ăsta, trebuie să muncesc în continuare și să dau cât mai multe goluri. Pe acesta i-l dedic domnului Hagi și familiei mele.

La școală discut despre fotbal, cum e la echipa mare, cum e viața mea acum. Toți coechipierii m-au felicitat în vestiar, m-au ridicat. Eram în offside la golul lui Adi Petre, voiam să bag piciorul acolo, dar știu că și Adi Petre are nevoie de multe goluri. Am păstrat tricoul în care am debutat. Este foarte important pentru mine și o să-l pun în ramă.

Marele meu vis este să câștig Champions League, să câștig un trofeu cu echipa națională, iar individual vreau să câștig Balonul de Aur””, a declarat Enes Sali pentru contul oficial de Youtube al Farului.

Cele patru meciuri jucate de Enes Sali în Liga 1

Farul – Sepsi Sf. Gheorghe 1-0 (l-a înlocuit pe Pitu, în min. 80)

Farul – Dinamo 3-0 (l-a înlocuit pe Ganea, în min. 64)

FC Craiova 1948 – Farul 1-1 (l-a înlocuit pe Pitu, în min. 68)

Farul – Academica Clinceni 5-0 (l-a înlocuit pe Pitu, în min. 46).

Topul celor mai tineri debutanți în Liga 1

1. Nicolae Dobrin - 14 ani, 10 luni şi 5 zile - Ştiinţa Cluj - Dinamo Piteşti 5-1 - 01.07.1962

2. Rareș Lazăr - 15 ani, 1 lună, 19 de zile - Ceahlaul – Vaslui 2-0 - 17.05.2014

3. Răzvan Popa - 15 ani, 2 luni şi 13 zile Dinamo - Sportul 1-3 - 17.03.2012

4. Codrin Epure - 15 ani, 2 luni, 21 zile - Vaslui-Astra 1-4 - 19.05.2014

5. Vasile Chitaru - 15 ani, 4 luni şi 14 zile - SC Bacău-Jiul Petroşani 3-0 - 19.05.1974

6. Ștefan Harsanyi - 15 ani, 4 luni, 22 zile - FC Bihor - Sportul Studenţesc 2-0 - 02.07.1983

7. Dorel Zamfir - 15 ani, 5 luni şi 16 zile - FC Constanta-Steaua 0-1 - 16.03.1977

8. Enes Sali - 15 ani, 5 luni, 17 zile - FC Farul-Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-0 - 09.08.2021

9. Marius Niculae - 15 ani, 6 luni şi 6 zile - Dinamo - Farul 5-2 - 22.11.1996

10. Adrian Jacotă - 15 ani, 6 luni şi 7 zile - Dinamo - CSM Reşiţa 2-1 - 19.05.1974