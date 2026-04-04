Dinamo a obținut primul punct după o serie de cinci înfrângeri consecutive, terminând la egalitate partida disputată sâmbătă la Mioveni, în etapa a treia a play-off-ului Superligii. Piteștenii au deschis scorul la finalul primei reprize prin Ricardo Matos, dintr-un penalty acordat după consultarea arbitrajului video. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a restabilit egalitatea în minutul 76, când Eddy Gnahore a trimis în plasă o minge respinsă din bară în urma execuției lui Mamoudou Karamoko. Partida de sâmbătă a consemnat și debutul lui George Pușcaș la Dinamo, atacantul fiind trimis pe teren în minutul 57.

Analiza meciului și impactul jucătorilor veniți de pe bancă

La finalul meciului, Zeljko Kopic a susținut că echipa sa putea obține mai mult pe faza ofensivă și nu a ezitat să-și certe „elevii” pentru lipsa de atenție de la faza premergătoare golului încasat.

”A fost fix așa cum mă așteptam! În prima repriză s-au trimis foarte multe baloane lungi și au fost multe dueluri. Au încercat să ne preseze în prima parte a jocului. Legat de golul luat, trebuie să fim mult mai atenți în genul acesta de situații.

În repriza secundă, reacția jucătorilor mei a fost bună. Karamoko și Pușcaș încă nu sunt 100% pregătiți, dar au intrat în joc cu personalitate.

Am reușit să luăm un punct, dar am mai avut situații din care puteam spera chiar și la o victorie. Am căutat mereu să marcăm al doilea gol. Am încercat să formăm acest triunghi, cu Mărginean, Boateng și Stoinov și să avem doi jucători mai ofensivi la mijloc, Cîrjan și Soro.

Sunt mulțumit de Mazilu. Începe să își îmbunătățească jocul. Golul pe care l-a marcat la U21 l-a ajutat. E important pentru el. Are energie foarte bună.

Ușor, ușor, ajungem la nivelul pe care îl dorim. Dacă își vor reveni și ceilalți jucători la parametri fizici foarte buni, atunci vor veni și rezultatele. Am așteptat să își revină și jucătorii accidentați, pentru a avea mai multe opțiuni”, a spus Zeljko Kopic la finalul meciului.

În sezonul regulat, meciul de la Mioveni s-a încheiat tot 1-1, iar FC Argeş a câştigat la Bucureşti în retur cu 1-0.