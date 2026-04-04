„Câinii” au obținut un punct pe terenul celor de la FC Argeș, la Mioveni, în etapa a treia din play-off-ul Superligii. Atacantul George Pușcaș a bifat prima sa apariție oficială de după 1 iunie 2025, intrând pe gazon în minutul 57, în locul lui Alexandru Pop.

La finalul meciului, jucătorul a oferit detalii despre situația sa medicală și a subliniat dorința de a sprijini clubul, asumându-și revenirea pe teren deși mai acuză probleme minore.

„Era normal să fie greu aici, stadionul lor a fost plin, au entuziasm. Suporterii noștri au avut efect asupra noastră în repriza a doua. Mă bucur că plecăm cu ceva de aici.

Sunt bine, mai durează puțin să recuperez tot, dar sunt pe drumul cel bun. Am vrut să ajut echipa. Nu pot să stau așa, chiar dacă mai sunt dureri, strâng din dinți și fac ce pot.

Am avut entuziasm. Au intrat bine jucătorii de pe bancă. S-a văzut o reacție bună din partea noastră. Am mai putut marca, dar, din păcate, plecăm doar cu un punct.

Recuperarea medicală și planurile la Dinamo

Situația mea medicală nu ar trebui explicată prea mult, nu vreau să îngrijorez suporterii. E important să vorbesc despre meci, ce am făcut bine și ce este de îmbunătățit.

Un nivel bun (n.r. - în Superliga), chiar dacă multă lume zice că nu e un nivel de top. E o luptă continuă în acest campionat. Mai ales în play-off, toate echipele sunt apropiate și nimic nu e ușor. Încerc să ajung în formă maximă și să-mi ajut colegii.

Sunt foarte bine. Am trecut prin multe greutăți, dar doar m-au întărit. Sunt la o echipă mare, trebuie să-mi ridic nivelul și să arăt că merit să joc aici”, a spus George Pușcaș la finalul meciului.

Partida de la Mioveni s-a încheiat la egalitate, gazdele deschizând scorul în minutul 44 printr-un penalty transformat de Ricardo Matos, acordat în urma consultării arbitrajului video. Dinamo a restabilit echilibrul pe tabelă în repriza secundă, prin reușita lui Eddy Gnahore din minutul 76.

Prin acest rezultat de egalitate, formația din București pune capăt unei serii negative de cinci eșecuri consecutive.