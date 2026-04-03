Calificată în play-off, Dinamo ocupă poziția #6 după două etape, cu eșecuri pe linie și 26 de puncte în cont.

Recent, în mediul online a apărut informația cum că pe masa lui Zeljko Kopic ar fi apărut o ofertă concretă din afara României.

Cu subiectul adus în discuție, tehnicianul în vârstă de 48 de ani a spus că se gândește momentan la munca pe care o are de făcut alături de formația din Ștefan cel Mare.

Zeljko Kopic: „E normal să existe oferte în fotbal”

„Cred că am mai discutat asta în trecut, nu vreau să răspund mereu la aceste întrebări. E normal să existe oferte în fotbal, nu e ceva nou, așa se întâmplă cu jucătorii, cu antrenorii. Singura mea preocupare e Dinamo. Din momentul în care am venit aici am avut idei de a aduce un progres. Am făcut lucruri bune și știu că toată lumea vrea să fie un progres și mai rapid. Trebuie însă să fim satisfăcuți cu munca pe care am făcut-o până acum. E clar că mereu e loc de mai bine.

Concentrarea mea acum este pe finalul de sezon din SuperLiga, plus meciurile de Cupă, cred că o să fie două. Gândul meu pentru vară este cum să construim un lot și mai puternic pentru sezonul viitor. Vorbim deja în club despre strategie, cum să aducem un echilibru între fotbaliștii tineri și cei cu experiență. Acestea sunt singurele mele preocupări în acest moment”, a declarat Zeljko Kopic.

Venit în România pe 01.12.2023, tehnicianul croat a strâns până la momentul redactării acestui articol 103 meciuri pe banca lui Dinamo, cu o medie de 1,52 puncte obținute, potrivit Transfermarkt.

NK Lucko, Cibalia, NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, PAfos, Dinamo Zagreb și Botev Plovdiv sunt echipele din CV-ul lui Kopic. Antrenorul mai are contractul valabil cu Dinamo până în vara anului 2028.

Pentru Dinamo urmează meciul cu FC Argeș din cadrul etapei #3. „Câinii” vor face deplasarea la Pitești sâmbătă, 4 aprilie, nu mai devreme de ora 19:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.