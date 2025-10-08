Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre revenirea lui Alberto Soro (26 de ani), mijlocașul dreapta spaniol adus în 2024.

Fost jucător al lui Real Madrid, Soro n-a convins în primele luni la București, iar clubul l-a împrumutat în iarnă la Chaves, în liga a doua portugheză. Cum echipa lusitană n-a promovat, spaniolul s-a întors în această vară la Dinamo.

Kopic, cucerit Alberto Soro: „Merită din plin minute”

Salariul de 16.000 de euro pe lună și contractul valabil până în 2027 păreau obstacole pentru o reziliere, însă Kopic a decis să-i mai acorde o șansă.

După ce a fost rezervă neutilizată în primele zece etape, Soro a revenit pe teren în meciurile cu Craiova (2-2) și Unirea Slobozia (1-0), iar tehnicianul croat a explicat ce s-a schimbat.

„Alberto este un jucător în care am crezut. Nu s-a adaptat bine la început, dar în ultima perioadă s-a pregătit foarte bine și și-a îmbunătățit nivelul. Pentru mine e simplu: când un jucător muncește și respectă stilul echipei, merită minutele. Le-a câștigat prin atitudine și efort. A intrat foarte bine atât cu Craiova, cât și pe terenul greu de la Clinceni”, a spus Kopic, la podcastul Totul pentru Dinamo.

Pe postul de mijlocaș dreapta, Soro se „bate” cu Danny Armstrong (27 de ani) și Adrian Mazilu (20 de ani). Conform Transfermarkt, spaniolul este cotat la 300.000 de euro.

