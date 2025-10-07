După primele opt partide oficiale din Serie A și Champions League, nerazzurrii au înscris nu mai puțin de 22 de goluri, un bilanț pe care clubul nu l-a mai atins de 28 de ani.



Datele publicate de Opta arată că echipa tehnicianului român a egalat performanța istorică din sezonul 1997/98, când atacul era condus de legendarul Ronaldo "Fenomenul", iar pe bancă se afla Gigi Simoni. Este o bornă pe care nici antrenori uriași precum José Mourinho sau Simone Inzaghi nu au reușit să o atingă la început de mandat.



Nume grele, cifre mai slabe

Pentru a înțelege dimensiunea recordului atins de Interul lui Chivu, este suficientă o comparație cu cifrele ofensive ale altor antrenori emblematici din istoria recentă a clubului. Nici măcar echipa care avea să câștige "tripla" istorică nu a avut un start atât de prolific.



Jose Mourinho (2008/09 și 2009/10): 12, respectiv 13 goluri



Simone Inzaghi (2021-2025): niciodată nu a depășit 20 de goluri în primele 8 meciuri



Antonio Conte (2019/20 și 2020/21): 15, respectiv 17 goluri



Roberto Mancini (2004-2008 și 2015/16): nu a trecut de borna de 18 goluri



Succesul actual se datorează unui atac diversificat, în care liderul tehnic rămâne Lautaro Martinez, dar în care și-au făcut loc cu brio și noile achiziții, precum Bonny, sau tineri ca Pio Esposito. Curajul tactic al lui Cristi Chivu, profunzimea lotului și rotația inspirată a jucătorilor au transformat Inter într-o mașinărie de goluri, iar fanii visează deja la un sezon memorabil.

