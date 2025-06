În fotbalul românesc, foarte multe transferuri se fac doar de dragul de a fi făcute. Și, în multe situații, accentul se pune pe cantitate, nu pe calitate. Pe scurt, sunt aduși niște jucători pentru a completa numeric lotul și atât.

Această abordare nu face altceva decât să irosească resursele financiare ale cluburilor românești, și așa limitate. Acum, avem încă un exemplu, în acest sens. În august 2024, Dinamo l-a adus pe spaniolul Alberto Soro (26 de ani) căruia i-a și oferit un salariu uriaș: 13.000 de euro pe lună!

Ce a primit formația din Ștefan cel Mare la schimb? 8 prezențe din partea lui Soro pe teren. În cele 355 de minute bifate, spaniolul n-a reușit niciun gol și nicio pasă de gol. Ulterior, în ianuarie 2025, a și fost împrumutat la Chaves, în Portugalia, de unde s-a întors acum. Doar că, potrivit spuselor lui Andrei Nicolescu (administrator special Dinamo), Alberto Soro nu va mai fi păstrat de Dinamo.

„In cazul lui Soro, a fost o greşeală de apreciere a profilului, raportat la stilul de joc impus de Kopic. Nu s-a adaptat. Are un salariu mare, dar e sub contract încă doi ani. Dacă ar fi livrat ce ne aşteptam – goluri, assisturi – ar fi fost justificat (n.r. – transferul lui). A fost trimis în pregătire, pentru reevaluare. Dacă nu convinge, vom căuta soluţii. La fel şi pentru Hakim Abdallah“, a declarat Andrei Nicolescu pentru 48TV.

În ceea ce privește al doilea jucător pe picior de plecare de la Dinamo, atacantul Hakim Abdallah (27 de ani), acesta a terminat sezonul recent încheiat sub comanda lui Kopic cu următoarele cifre: 35 de meciuri, 4 goluri, 4 pase de gol. În total, Abdallah, adus la Dinamo în 2023, a adunat 75 de partide, 9 goluri și 6 pase de gol în tricoul formației din Ștefan cel Mare.