Oaspeții au deschis scorul în minutul 69 prin Lindon Emerllahu. Pe final, Dinamo a dat lovitura în doar două minute: Mamodou Karamoko (90') a restabilit egalitatea, iar Alberto Soro (90+2') a adus cele trei puncte pentru ”câini”.



Eroul lui Dinamo exultă după meciul cu CFR Cluj: ”Asta a fost răsplata pentru zilele grele”



La flash-interviu, Soro a explicat cât de greu i-a fost să se adapteze la Dinamo și a ținut să puncteze că se simte grozav după ce a reușit să aducă victoria pentru trupa lui Zeljko Kopic.



”Am făcut un meci bun. Cu sprijinul fanilor am reușit să câștigăm astăzi. A fost un feeling grozav să marchez. Am intrat în ultimele 10 minute, i-am simțit pe toți aproape.



A fost o perioadă dificilă pentru mine, dar cu ajutorul lor... Am continuat să muncesc și am reușit să fac și asta. Să marchez golul victoriei.



Sunt foarte fericit, că lucrurile nu prea au mers bine de partea mea, iar acum asta a fost răsplata pentru zilele grele în care am muncit: golul”, a spus Alberto Soro.



După victorie, Dinamo se clasează pe locul patru cu 27 de puncte acum, în timp ce CFR Cluj rămâne pe poziția a 13-a cu 13 puncte, după 15 etape disputate în sezonul regulat.

