Moldovenii sunt lideri în Superliga României, cu 25 de puncte, la egalitate cu Rapid, dar cu un golaveraj mai bun decât al giuleștenilor.

Valeriu Iftime, despre eventuale transferuri pe axa FC Botoșani - FCSB: ”Piața funcționează”

Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, a vorbit despre eventuale viitoare transferuri pe axa FC Botoșani – FCSB sau chiar FCSB – FC Botoșani. Finanțatorul lui FC Botoșani a mărturisit că ține legătura cu omologul său de la FCSB, Gigi Becali, dar și cu Florin Vulturar, impresarul apropiat de patronul roș-albaștrilor, însă, că, în momentul de față, în plan nu este nicio mutare.

Totuși, Iftime nu exclude ca un astfel de transfer să fie în cărți pe viitor, deși subliniază că orice mutare trebuie tratată cu responsabilitate, în contextul în care, dacă va vinde un jucător într-un moment bun al echipei, fanii îi vor sari în cap.

”Cu Gigi Becali discut ce am discutat întotdeauna dacă am avut fotbaliști de vândut. În rest, cu dumnealui am o relație din asta de informare, îl mai întrebam diverse lucruri.

(n.r. Reporter: Telefonul este deschis dacă se mai negociază un transfer, poate luați dumneavoastră acum de la FCSB) Acum să îl băgați și mai tare în dificultate, nu (n.r. râde). Acolo este un individ, un băiat foarte fain, care este și rudă cu dumnealui și care l-a transferat pe Moruțan. Omul respectiv (n.r. Florin Vulturar) este prieten și cu mine și cu dumnealui. Florin știe tot, să știți că nu am deschis nicio afacere fără să îi spun lui Florin. ‘Florin vreau așa!’. El mă întreabă: ‘Tată, ăla e de dat?’.

(n.r. Reporter: Deci dacă e ceva, imediat se ajunge…) Sigur că da, piața funcționează, piața e vie, liberă, noi vorbim, dar eu trebuie să tratez cu maximă atenție și cu maximă responsabilitate clubul și orașul, pentru că, dacă pleacă un fotbalist, toți oamenii vor spune: ‘Chiaburul ăsta nu mai poate de bani, el de aia vinde!’. Nimeni nu înțelege câți bani am pierdut sau câți bani am pierdut eu și asociații mei. Toți mă învinuiesc de multă vreme: ‘Ai vândut, ai făcut la bani…’, ceea ce e o greșeală”, a spus Valeriu Iftime pentru PRO TV și Sport.ro.

Printre jucătorii ajunși de la FC Botoșani la FCSB se numără Olimpiu Moruțan, Răzvan Oaidă, Andrei Miron, Denis Haruț, Malcom Edjouma, Joyskim Dawa.

Clasamentul din Superliga României

