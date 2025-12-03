”Câinii” au vânat un rezultat pozitiv, dar și un meci fără ”incidente”, având în vedere că Zeljko Kopic are deja mai mulți jucători accidentați. Mamadou Karamoko a ”căzut” încă de la încălzire și a fost înlocuit cu Cătălin Cîrjan, pe care antrenorul croat a plănuit să-l menajeze.



Atacantul a resimțit dureri, iar staff-ul tehnic a decis să nu riște. Momentan, nu e clar dacă acesta ar putea evolua cu FCSB, dar o eventuală absența a sa ar reprezenta o lovitură pentru Dinamo.



Karamoko, golgheter al lui Dinamo în acest sezon de Superligă, cu cinci reușite, s-ar putea alătura unei liste prea lungi de indisponibili pentru această partidă. Acolo se mai află titularii Alexandru Musi și Danny Armstrong.



Lista accidentaților de la Dinamo, înainte de meciul cu FCSB:



Jordan Ikoko

Cristi Mihai (U21)

Alexandru Musi (U21)

Danny Armstrong

Antonio Bordușanu (U21)

Mamadou Karamoko



Evident, lucrurile se pot schimba până la meciul de sâmbătă, deoarece există jucători care sunt în grafic pentru a fi sub comanda lui Kopic cu FCSB.



La flash-interviul de după meci, antrenorul lui Dinamo a fost întrebat despre situația golgheterului său, dar a insistat că n-ar fi vorba despre ceva serios.



„A simțit ceva. Am venit cu un plan aici, câte minute să joace fiecare. Nu cred că este ceva serios la Karamoko. Nu am vrut să riscăm”, a Kopic.



Dinamo este pe locul trei în Superligă



După 18 etape, Dinamo este pe locul trei în campionatul intern, cu 34 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid.



Pe ”câini” îi așteaptă derby-ul cu FCSB, sâmbătă, pe Arena Națională. O victorie poate să cântărească enorm, în contextul în care Rapidul va întâlni FC Botoșani, echipa clasată pe locul doi, în deplasare!

