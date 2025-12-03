Chiar înainte de startul partidei, ”câinii” au primit o lovitură de proporții. Mamoudou Karamoko, golgheterul echipei, s-a accidentat la încălzire și a fost înlocuit pe ultima sută de metri cu Cătălin Cîrjan, decarul și căpitanul echipei.



Planul lui Zeljko Kopic era de a-l menaja pe mijlocaș în vederea derby-ului cu FCSB de sâmbătă, dar acesta a fost nevoit să-l trimită în teren încă din primul minut.



Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea lui Karamoko și dacă acesta va putea evolua în derby. Chiar înainte de startul partidei, atacantul a fost văzut ținându-se de coapsă.



Echipele de start din Farul - Dinamo:



: R. Munteanu - D. Maftei, Ș. Duțu, L. Pellegrini, S. Furtado - Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima - Markovic, Vojtus Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Costyn Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean

: A. Roșca - Kyriakou, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Gnahore, Mărginean - Caragea, Pop, Milanov Rezerve: Epassy, Karamoko, Tabuncic, Perica, Mazilu, Toader, Bărbulescu, Soro, Sivis



Dinamo este pe locul trei în Superligă



După 18 etape, Dinamo este pe locul trei în campionatul intern, cu 34 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid.



Pe ”câini” îi așteaptă derby-ul cu FCSB, sâmbătă, pe Arena Națională. O victorie poate să cântărească enorm, în contextul în care Rapidul va întâlni FC Botoșani, echipa clasată pe locul doi, în deplasare!

