Tehnicianul lui PSV a decis să îl debuteze pe Dennis Man împotriva lui Gronigen în campionat, dar jucătorul român a rezistat doar o repriză în teren.

După ce prima parte s-a încheiat la egalitate, tehnicianul olandez l-a introdus pe Esmir Bajraktarevic în locul lui Dennis Man, iar jucătorul de 20 de ani a făcut spectacol, reușind să înscrie două goluri.

Peter Bosz, nemulțumit de Dennis Man la debutul pentru PSV: „Cam superficial”

Peter Bosz a vorbit despre prestația lui Dennis Man la conferința de presă de după meciul cu Groningen.

Antrenorul olandez a fost nemulțumit de ce a arătat Dennis Man în prima repriză și a catalogat evoluția lui drept una „superficială”.

