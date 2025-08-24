Peter Bosz, nemulțumit de Dennis Man la debutul pentru PSV: „Cam superficial”

Alexandru Hațieganu
Dennis Man a fost schimbat la pauza meciului în care a debutat în tricoul lui PSV, victoria 4-2 cu Groningen.

Tehnicianul lui PSV a decis să îl debuteze pe Dennis Man împotriva lui Gronigen în campionat, dar jucătorul român a rezistat doar o repriză în teren.

După ce prima parte s-a încheiat la egalitate, tehnicianul olandez l-a introdus pe Esmir Bajraktarevic în locul lui Dennis Man, iar jucătorul de 20 de ani a făcut spectacol, reușind să înscrie două goluri.

Peter Bosz, nemulțumit de Dennis Man la debutul pentru PSV: „Cam superficial”

Peter Bosz a vorbit despre prestația lui Dennis Man la conferința de presă de după meciul cu Groningen.

Antrenorul olandez a fost nemulțumit de ce a arătat Dennis Man în prima repriză și a catalogat evoluția lui drept una „superficială”.

„Îl știu de la antrenamente, desigur, și din videoclipuri, de aceea l-am transferat. Este un fotbalist periculos prin driblinguri sale. Dar cred că astăzi a evoluat cam superficial, jocul lui a fost plat”, a spus antrenorul lui PSV Eindhoven la conferința de presă.

Pe parcursul celor 45 de minute, Man a trimis un șut pe poartă, a avut 43 de atingeri, iar 25 dintre cele 27 de pase încercate au fost precise. A câștigat 3 dintre cele 7 dueluri în care a fost implicat și a fost faultat de două ori, potrivit Sofascore.

Pentru PSV urmează meciul cu Telstar, sâmbătă, 30 august, de la ora 21:00, în runda a patra din Eredivisie.

