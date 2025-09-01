Dinamo n-are, în mod cert, cel mai bun lot din Superliga noastră, însă, fără îndoială, pe banca echipei e un antrenor competent, printre cei mai valoroși din întrecerea internă.

Confirmarea acestei situații am primit-o și în acest debut de sezon. Pentru că deși Dinamo a pierdut mulți jucători, în pauza competițională, iar apoi a început cu niște rezultate slabe, Kopic a „reparat“ situația din mers. Dovadă că acum, după etapa a 8-a, formația din Ștefan cel Mare e pe podium.

Pe lângă ascensiunea din campionat, Dinamo a reușit și un transfer spectaculos. Vorbim despre legitimarea lui Adrian Mazilu (19 ani), jucătorul de bandă care a avut o mare contribuție la titlul câștigat de Farul, la capătul sezonului 2022-2023.

După campania respectivă, Mazilu a plecat din țară, fiind vândut, la Brighton, pentru 3 milioane de euro. Din păcate pentru el, aventura în străinătate – la Brighton (Anglia) și la Vitesse (Olanda) – a fost total ratată! De altfel, în 2023-2024 și 2024-2025, Mazilu a avut doar 4 apariții pe teren și luni întregi pe tușă din cauza unor accidentări!

Mazilu, convins de Kopic să semneze cu Dinamo

Acum, la revenirea în țară, Adrian Mazilu a dezvăluit, în dialog cu 48TV, ce l-a îndemnat să facă acest pas și să semneze cu Dinamo.

„De când am vorbit prima dată cu el la telefon (n.r. - Zeljko Kopic) mi s-a părut un om extraordinar, a avut încredere în mine. Când am auzit aceste cuvinte din partea lui, ce calități mi-a spus că am, am spus da, vin aici. O să încep să muncesc pentru un loc de titular, pentru că am trecut printr-o perioadă în care n-am avut foarte multe minute, va fi destul de greu. Cel mai confortabil mă simt în banda dreaptă, acolo am jucat de când am fost mic, acolo m-am descoperit pe mine, acolo am lucrat cel mai mult. Aș prefera pe dreapta, dar pot să joc ambele posturi de ‘winger’ (n.r. - extremă)“, a spus Mazilu.

