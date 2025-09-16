Oltenii au ajuns la 23 de puncte și s-au distanțat de urmăritoarea Rapid, care a remizat în această etapă cu U Cluj, scor 0-0. Podiumul este completat de Dinamo, care are 18 puncte după 3-0 cu Petrolul.



FCSB este departe de rivalele din campionat. Este pe locul 11, cu o singură victorie după nouă etape și cu doar șapte puncte, dar chiar și așa este, în opinia bookmakerilor, favorita numărul doi pentru câștigarea titlului, la egalitate cu Rapid.



Universitatea Craiova este clar favorită, iar Dinamo este a patra. Și CFR Cluj rămâne în top, chiar dacă startul de sezon a fost mult sub așteptări.



Cum arată cotele pentru câștigarea titlului, după nouă etape



Universitatea Craiova - 1.95

FCSB - 4

Rapid - 4

Dinamo - 15

CFR Cluj - 20

Universitatea Cluj - 30

Farul Constanța - 35

UTA Arad - 40

FC Botoșani - 60

FC Argeș - 150

Unirea Slobozia - 150

Oțelul Galați - 300

Hermannstadt - 1.000

Petrolul Ploiești - 2.000

Metaloglobus București - 5.000

Csikszereda Miercurea Ciuc - 5.000



Programul etapei a 10-a din Superligă:

