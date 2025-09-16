Oltenii au ajuns la 23 de puncte și s-au distanțat de urmăritoarea Rapid, care a remizat în această etapă cu U Cluj, scor 0-0. Podiumul este completat de Dinamo, care are 18 puncte după 3-0 cu Petrolul.
FCSB este departe de rivalele din campionat. Este pe locul 11, cu o singură victorie după nouă etape și cu doar șapte puncte, dar chiar și așa este, în opinia bookmakerilor, favorita numărul doi pentru câștigarea titlului, la egalitate cu Rapid.
Universitatea Craiova este clar favorită, iar Dinamo este a patra. Și CFR Cluj rămâne în top, chiar dacă startul de sezon a fost mult sub așteptări.
Cum arată cotele pentru câștigarea titlului, după nouă etape
- Universitatea Craiova - 1.95
- FCSB - 4
- Rapid - 4
- Dinamo - 15
- CFR Cluj - 20
- Universitatea Cluj - 30
- Farul Constanța - 35
- UTA Arad - 40
- FC Botoșani - 60
- FC Argeș - 150
- Unirea Slobozia - 150
- Oțelul Galați - 300
- Hermannstadt - 1.000
- Petrolul Ploiești - 2.000
- Metaloglobus București - 5.000
- Csikszereda Miercurea Ciuc - 5.000
Programul etapei a 10-a din Superligă:
- FC Botoșani - FCSB, vineri, ora 20:30
- FC Argeș - U Cluj, sâmbătă, ora 18:45
- Oțelul Galați - Universitatea Craiova, sâmbătă, ora 21:00
- Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești, duminică, ora 16:00
- CFR Cluj - UTA Arad, duminică, ora 18:15
- Rapid - Hermannstadt, duminică, ora 21:00
- Csikszereda - Metaloglobus, luni, ora 18:00
- Dinamo București - Farul Constanța, luni, ora 21:00