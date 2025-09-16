Pe finalul unei prime reprize modeste, Dinamo a deschis scorul prin Cătălin Cîrjan, care a driblat un adversar și a punctat chiar înainte de pauză, din ”assist-ul” lui Alexandru Musi. ”Câinii” s-au desprins în partea secundă, când Danny Armstrong a dus scorul la 2-0 cu un șut din careu.



Cel care a închis tabela a fost Maxime Sivis, introdus pe parcursul reprizei secunde. Fundașul dreapta a punctat după ce a fost servit excelent de același Cîrjan, iar Dinamo încheie etapa pe locul trei în Superliga României.



Adrian Mutu, fostul jucător și președinte de la Dinamo, nu s-a arătat impresionat de jocul ”câinilor” lui Zeljko Kopic. Chiar dacă echipa este pe locul trei după nouă runde și ”visează frumos”, fostul atacant crede că ”roș-albii” nu pot avea pretenții la titlu.



Adrian Mutu: ”Dinamo e în nota ei”



”Briliantul” spune că Dinamo ar avea nevoie de jucători ”mult mai buni” pentru a emite pretenții la titlu în acest sezon.



„Dinamo mi se pare în nota ei. În afară de începutul dificil pe care l-a avut, și-a revenit și e pe drumul ei. Dinamo e o echipă bună cu echipele medii spre slabe.



A bătut-o pe FCSB după 10 ani, se mai întâmplă și excepții. Și Rapid i-a bătut anul trecut de două ori pe FCSB. Nu asta e ideea, că nu te compari cât de bun ești atunci când bați pe FCSB.



Cred că Dinamo mai are nevoie de întăriri, de jucători mult mai buni ca să emită pretenții la campionat. Au un joc bun, au un joc de posesie, au un joc elaborat, un joc în care participă toată echipa, dar nu cred că au forța de a se bate la campionat.



Nu pentru că nu joacă un fotbal frumos, ci pentru că nu au forța de a se bate în play-off de la egal la egal și s-a văzut și anul trecut cu o echipă cam la fel”, a spus Adrian Mutu, la Fanatik.ro.



Pentru Dinamo, aceasta a fost a cincea victorie din acest sezon din Superliga României. Cu 18 puncte, ”câinii” sunt pe locul trei, la un singur punct distanță de Rapid și la cinci de liderul Universitatea Craiova.



În următoarea etapă, Dinamo va avea parte de un alt test important. Va primi vizita celor de la Farul Constanța, pe Arena Națională, luni.

