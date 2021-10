„De joi până sâmbătă nu mănânc!” Mihai Stoica dezvăluie secretele sale în lupta cu pandemia 

Decimați de infectările cu Covid-19 de la echipa, roș-albaștrii au reușit să câștige meciul cu CS Mioveni, prin golurile înscrise de Tănase, Dumiter și Keșeru. FCSB a avut doar 13 jucători disponibili, iar pe banca tehnică nu s-a aflat nici Edi Iordănescu, infectat și el alături de staff-ul său.

În ultimele zile, s-a creat un adevărat conflict pe seama cazurilor de Covid-19 de la vicecampioana României, mai ales după declarațiile patronului, vehemente în legătură cu vaccinarea. Gigi Becali a cerut ca testarea să redevină obligatorie, atât pentru cei vaccinați, cât și pentru cei nevaccinați, astfel încât astfel de situații să fie evitate.

„De joi până sâmbătă nu mănânc!”

Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a fost și el infectat cu Covid-19 în urmă cu un an, iar la meciul cu CS Mioveni a stat pe banca tehnică, alături de Eugen Nae, cel adus să ajute cu pregătirea în absența lui Iordănescu.

Oficialul clubului a dezvăluit care este secretul său prin care se menține în formă, dar și prin care se asigură că își menține sistemul imunitar cât mai bun, astfel încât să combată virusul.

„Nu mă vaccinez, dar nu pentru că am vreo legătură sau văd conspirații, ci pentru că nu îmi place să intre ace în mine. Asta e situația. Eu sunt într-o situație specială pentru că eu mănânc sănătos. Vreți să nu vă vaccinați? Mâncați ce mănânc eu. Beți în fiecare zi 700 de ml pe stomacul gol de suc de apio, după două ore mâncați avocado și mergeți pe dietă verde. Faceți fasting, eu fac în fiecare săptămână 48 de ore fasting, de joi până sâmbătă nu mănânc.

Atunci, nu am nevoie de vaccin, am imunitatea...bine, acum vedem mâine la test, dar în ultimul an așa am ales. Dacă mă atinge și pe mine, o să spun: 'Domnule, aducem înapoi ce am spus și gândim altceva'”, a spus Mihai Stoica la finalul meciului.