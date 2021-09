Cum a comentat Mihai Stoica derapajul lui Florin Prunea la adresa lui Octavian Popescu 

Victoria din etapa a opta a Ligii 1 obținută duminică de FCSB împotriva lui Dinamo, 6-0 pe Arena Națională, a declanșat bucuria în vestiarul roș-albaștrilor. Elevii lui Edward Iordănescu și-au manifestat bucuria "la cald", iar imaginile au ajuns pe rețelele sociale.

Fost fotbalist exponențial al lui Dinamo și oficial al grupării roș-albe, Florin Prunea a avut o reacție de neînțeles la adresa tânărului jucător de la FCSB, Octavian Popescu, jignindu-l gratuit la emisiunea ProSport Live.

„Nu așa se manifestă jucătorii profesioniști. Aici e vorba de nesimțire, n-au minte. Normal orice jucător mare trebuia să ia apărarea. Mai mult respect față de colegii lor, eu cred că colegii lor stăteau în vestiarul celălalt și plângeau. N-au mult creier. Uite-l pe ăla micu’ pe jos, pe Tavi Popescu. Dacă-I pui mintea lui la o vacă, paste pe asfalt. Ce pretenții să ai?! Un needucat care nu are creier", a fost atacul incredibil al fostului mare portar al naționalei.

Mihai Stoica: "Prunea e dinamovist, l-a luat gura pe dinainte. Ce nu înțeleg eu e de ce n-a ieșit să se scuze"

Invitat la Digi Sport, Mihai Stoica a reacționat și a adus aminte și de episodul în care a regretat atacul către Chipirliu, jucător la CSA Steaua căruia i-a cerut scuze.

"Să se discute de el (n.r - Octavian Popescu), să se pună o presiune, că și-a luat lumea în cap. Ok, jignirile proferate la adresa lui chiar nu merită să vorbim. Problema mea nu este că Prunea l-a jignit în halul în care l-a jignit. Aia n-a fost o manifestare urâtă a jucătorilor noștri când numărau golurilor marcate.

Nu s-au dus la ușa vestiarului de la Dinamo să facă asta. Au făcut-o în vestiar, acasă la ei. Vă dau cuvântul meu de onoare că n-am știut că a fost făcută publică filmarea. Eu nu eram de acord cu așa ceva.

Prunea îl jignește suburbuan, asta e situație, mă rog, Prunea e dinamovist, l-a luat gura pe dinainte. Ce nu înțeleg eu e de ce n-a ieșit să se scuze.

Și eu am făcut o prostie și l-am ironizat pe Chipirliu. Și acum îmi pare rău și chiar mă gândeam să-l sun, să-i prezint scuze personal. Am fost un imbecil și am făcut o glumă proastă, dar măcar am tăria să recunosc", a spus Mihai Stoica, potrivit digisport.ro.