Vasile Miriuță, replică pentru Edi Iordănescu și Mihai Stoica: „S-au obișnuit să îi laude toată lumea!”

După victoria cu Chindia Târgoviște, 1-0, din etapa a 11-a a Ligii 1, Vasile Miriuță a declarat că FCSB juca mai bine înainte de venirea lui Edi Iordănescu. Acest lucru l-a deranjat pe Mihai Stoica, care i-a reproșat antrenorului că a pierdut barajul de promovare în Liga 2 cu Minaur Baia Mare, împotriva Unirii Dej.

Miriuță a replicat și le-a comunicat celor de la FCSB că jocul lor suferă și nu trebuie să se ascundă în spatele celor patru victorii consecutive. De asemenea, directorul tehnic al lui Minaur Baia Mare a precizat că nu se află într-un conflict cu Mihai Stoica sau Edi Iordănescu.

Miriuță: „Au fost obișnuiți să îi laude toată lumea când joacă prost”

„Pe Gigi Becali am văzut că nu l-am supărat. Corect, m-a eliminat Dejul, îmi asum, nu am nicio problemă, nu înţeleg ce l-a deranjat pe Mihai Stoica. Pe el să-i intereseze jocul lor. Au fost obişnuiţi să-i laude toată lumea când joacă prost. Eu, când vin în emisiune, dacă joacă rău, nu pot să spun că a jucat bine. Eu spun ce văd. La ora actuală FCSB nu practică un joc extraordinar, suferă. Că au câştigat patru jocuri? Bravo lor! Dar trebuie să accepţi şi critici!

Eu citesc Kicker, Bild...Au pierdut nişte meciuri amicale şi toată lumea s-a întrebat dacă Nagelsmann e potrivit că s-a dus la Bayern. Cu muncă, seriozitate, disciplină, câştigă!

Dar să nu zici tu că Miriuţă, că nu ştiu ce! Hai să ne vedem de treaba noastră. N-am nimic nici cu MM, nici cu Edi, le urez succes, dar când echipa joacă rău nu poţi să spui că joacă bine, MM are numărul meu de telefon, dacă are ceva, poate să mă sune la orice oră, nu am nicio problemă.

Edi nu are cu ce să mă deranjeze. Trebuie să înveţe. Eu, când eram la Dinamo, am ratat play-off-ul, i-am strâns mâna lui Negoiţă, i-am mulţumit pentru şansă şi am plecat de la Dinamo. Trebuie să-ţi asumi. Când se scrie ceva despre el, şi nu a zis doar Miriuţă, am văzut oameni din fotbal care au făcut statistici”, a declarat Vasile Miriuță la looksport.