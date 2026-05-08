Iuliu Mureșan a intervenit în direct la TV și a răbufnit: ”O vrăjeală de ofsaid!” Apoi, l-a făcut praf pe Bîrsan

În minutul 54 al meciului, jucătorii lui CFR Cluj au cerut lovitură de la 11 metri după ce Adrian Rus a comis un henț în careu, doar că VAR-ul a intervenit și a întors faza după ce a depistat un ofsaid în construcția acțiunii.

După meci, președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan, a explicat că ofsaidul stabilit de arbitrajul video a fost pueril și l-a făcut praf pe cel care a stat în camera VAR, Marcel Bîrsan.

”Aceleași întrebări mi le pun și eu (n.r. legate de ofsaid) și am un răspuns: că era Bîrsan la VAR. Ăsta e răspunsul, foarte clar. E un arbitru pe care nu prea-l vrea nimeni ca arbitru.

Bîrsan e un arbitru pe care jumătate dintre cluburile din Liga 1 nu-l vor ca arbitru! Acum m-am convins. Și ca arbitru și ca VAR.

O expresie plastică: e o vrăjeală de ofsaid. Trebuia să fie mult mai clar, să mai tragă linii, să fie proiecție de la umăr. Jucătorul era aplecat, umărul era mai în față. Dar, asta e. Nu avem ce să facem.

Oricum, noi tragem pentru locul 3 și ținem de el în continuare. Sper să nu terminăm mai jos de locul 3 și eu consider că ne-am îndeplinit obiectivul. Tragem pentru orice se poate, și pentru locul 2. Dar, locul 3 trebuie să-l securizăm.

(n.r. Credeți că Vassaras trebuie să explice faza asta?) Dacă se mai pot trage linii, să nu fie o presupunere. Așa pare, că umărul era mai în față decât piciorul și așa nu ar mai fi fost ofsaid. La picior nu mi se pare clar, dar la umăr... Că era aplecat, era peste linie. Așa mi s-a părut. Și nu doar mie. Toată lumea a spus asta”, a spus Iuliu Mureșan la televiziunea Digi Sport.

Cum arată Superliga după somniferul CFR - Craiova. ”U” Cluj, obligată să câștige cu Rapid

Cu punctul adunat din Gruia, Universitatea Craiova va rămâne și la finalul etapei #8 în fruntea play-off-ului cu 46 de puncte. ”U” Cluj se poate apropia la o lungime de olteni dacă va câștiga sâmbătă cu Rapid, pe ”Cluj-Arena”.

CFR Cluj e pe trei cu 41 de puncte. După opt etape în play-off, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Din această rundă au mai rămas meciurile "U" Cluj - Rapid de sâmbătă și Dinamo - FC Argeș de duminică seară (19:00).