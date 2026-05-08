A luat decizia! Daniel Pancu a anunțat unde va antrena din sezonul următor

Daniel Pancu a vorbit despre viitorul său la CFR Cluj.

Universitatea Craiova a remizat pe terenului lui CFR Cluj, scor 0-0, într-un meci din runda a 8-a din play-off.

Cea mai mare ocazie din meci a fost semnată de Tidiane Keita care a lovit bara în repriza a doua.

Ce vrea Daniel Pancu la CFR Cluj

Antrenorul lui CFR Cluj a fost mulțumit de jocul echipei sale în Gruia cu liderul din Superliga.

Daniel Pancu a fost întrebat despre viitorul său, iar tehnicianul a dezvăluit că va rămâne la CFR Cluj dacă îi vor fi îndeplinite condițiile.

„Am avut un joc în care am fost mai buni decât ei, mai ales în repriza a doua. Am urmărit să îi obosim în prima repriză și apoi să introducem jucători de viteză și să îi surprindem. 

În a doua repriză am avut și acel penalty, dar am înțeles că a fost un offside de patru milimetrii și nu s-a mai acordat.

Una peste alta sunt foartr mulțumit de jocul nostru din această seară. Mai avem nevoie de un punct cu Dinamo, ori de trei cu FC Aregșl pentru a fi matematic în Cupele Europene.

Cred că dacă am mai fi avut câteva etape în plus am fi fost în postura de a ne bate la titlu, astăzi am fi jucat cu titlul pe masă.

Am discutat și cu domnul Copilu ieri, a vrut să știe situația mea. Mai departe nu știu, sunt oameni care au câștigat atâtea trofee la acest club, nu cum să fie decât câștiguri pentru club.

În primul rând, detaliile sunt legate de promisiunile mele, pentru că și domnul Varga și domnul Mureșan vorbesc despre 2 milioane la sută, sunt cuvintele mele, dar în alte condiții. 

Alte condiții înseamnă salarii la zi, o bază mai bună de pregătire și câțiva jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat nimic”, a spus Daniel Pancu, la Digi Sport.

Cu punctul adunat din Gruia, Universitatea Craiova va rămâne și la finalul etapei #8 în fruntea play-off-ului cu 46 de puncte. ”U” Cluj se poate apropia la o lungime de olteni dacă va câștiga sâmbătă cu Rapid, pe ”Cluj-Arena”.

CFR Cluj e pe trei cu 41 de puncte. După opt etape în play-off, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

