Filipe Coelho surprinde după CFR - Craiova: ”A ieșit un meci tare”

La flash-interviu, după confruntarea care a contat pentru etapa #8 din play-off-ul Superligii României și care nu a avut pic de sare și piper, Filipe Coelho s-a declarat mulțumit de punct și a subliniat că la capătul celor 90 de minute ”a ieșit un meci tare”.

Un singur șut pe poartă s-a dat pe toată durata meciului, bifat de gazde. Coelho a explicat că echipa sa nu a jucat ofensiv la fel de bine pe cât s-ar fi așteptat înainte de meci.

”E un punct în plus. E important. A fost un meci greu, mai ales în repriza a doua. E un punct important pentru noi. Bineînțeles că am încercat să câștigăm toate cele trei puncte, dar suntem satisfăcuți și cu un singur punct.

Am vorbit și înainte de meci despre teren. A fost foarte dificil, avem și câteva urme lăsate din perspectiva asta, nu e o scuză, dar nu era ușor de mutat mingea, de plimbat mingea pe teren.

Nu am jucat ofensiv la fel de bine cât ne-am fi așteptat, dar am avut și un adversar bun în față. Și adversarul își dorea toate cele trei puncte. A ieșit un meci tare, e un punct în plus pentru noi. Cred că am controlat meciul fără minge.

Acum trebuie să uităm de campionat, am jucat deja foarte multe meciuri, trebuie să vedem care e situația medicală cu jucătorii, am muncit ca să ajungem în finala cupei și trebuie să ne bucurăm de acest moment. După, ne întoarcem la campionat.

Jucăm meci de meci, luăm fiecare meci în parte. Dăm tot ce putem. Asta putem să le promitem jucătorilor, că vom da tot ce putem”, a spus Filipe Coelho după meci.

Cum arată Superliga după somniferul CFR - Craiova. ”U” Cluj, obligată să câștige cu Rapid

Cu punctul adunat din Gruia, Universitatea Craiova va rămâne și la finalul etapei #8 în fruntea play-off-ului cu 46 de puncte. ”U” Cluj se poate apropia la o lungime de olteni dacă va câștiga sâmbătă cu Rapid, pe ”Cluj-Arena”.

CFR Cluj e pe trei cu 41 de puncte. După opt etape în play-off, echipa pregătită de Daniel Pancu a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Din această rundă au mai rămas meciurile "U" Cluj - Rapid de sâmbătă și Dinamo - FC Argeș de duminică seară (19:00).