FCSB a rămas fără sud-africanul Siyabonga Ngezana pentru duelul cu FC Argeș. Acesta a primit niște zile libere după participarea sa în Cupa Africii pe Națiuni.

Totuși, campioana a reușit să găsească un înlocuitor pe măsură pentru Ngezana. Vorbim despre camerunezul Joyskim Dawa (29 de ani).

Accidentat grav, anul trecut, fundașul central a revenit în prima echipă a FCSB-ului, cu ocazia unui meci oficial, după o absență de… 306 zile! Ultima apariție a lui Dawa, la FCSB, data din derby-ul cu Rapid (3-3), disputat pe 16 martie 2025. De atunci, camerunezul a pierdut 48 de meciuri oficiale ale roș-albaștrilor.

