Adrian Mutu a făcut praf o vedetă după CFR Cluj - Universitatea Craiova: „Anonim pe teren! Nu am auzit de el!”

FC Bihor, ocupanta locului cinci din play-off-ul Ligii 2, nu a primit licența pentru Superliga României.

FC Bihor, out din cursa către Superligă

Comisia de Licențiere din cadrul FRF a analizat toate dosarele depuse în perioada 28 aprilie - 7 mai.

Solicitarea grupării bihorene a fost respinsă din cauza faptului că nu respectă o condiție impusă de regulament, după cum notează DB-sport.ro. FC Bihor nu are o echipă feminină U15.

Ocupanta locului cinci din eșalonul secund are dreptul să depună apel, care ar urma să fie judecat între 14 și 18 mai.

Chindia Târgoviște, beneficiara hotărârii

Cum Steaua București nu are drept de promovare, Chindia Târgoviște va juca la barajul de promovare la finalul sezonului.

Târgoviștenii au reușit o contraperformanță rară. Au legat nouă înfrângeri la rând în Liga 2, pierzând toate jocurile pe care le-au disputat în play-off.