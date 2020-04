VREA IN CANTONAMENTUL propus de Becali! Titularul de la Cluj care e fanul revolutiei anuntate la FCSB: e gata sa intre si el in carantina cu echipa

Fotbalistilor din Liga 1 le surade propunerea facuta atat de Gigi Becali, cat si de Ioan Becali, pentru reluarea antrenamentelor.

Gigi Becali a declarat in exclusivitate la "Ora exacta in sport" ca isi va testa jucatorii de coronaviurs, iar apoi ii va baga in carantina in cantonament, pentru a se putea antrena.

Ideea sa a fost sustinuta si de Ioan Becali, care a sugerat ca echipele din Liga 1 ar trebui sa inchirieze un hotel, in care sa bage in cantonament jucatorii, alaturi de bucatari si tot staff-ul si sa se antreneze, astfel incat la reluarea campionatului sa fie in forma.

Aceasta idee a fost pe placul fotbalistilor, dupa cum a declarat chiar Andrei Burca, fundasul celor de la CFR Cluj, unul dintre cei mai apreciati, la ora actuala. Burca a vorbit in exclusivitate la PRO X despre situatia salariilor de la CFR, dar si despre ideea de a intra in carantina in cantonament.

"Deocamdata nu s-au luat masuri in cadrul clubului, a fost o discutie pe Whatsapp cu privire la subiectul salariilor. Momentan suntem ok, daca vor fi reduceri salariale sau nu, cu siguranta, jucatorii vom intelege acest aspect.

Nu mi se pare idee rea cea a domnului Becali, sa stam toti in cantonament, in carantina, ar fi usor din punctul meu de vedere, si benefic", a declarat Andrei Burca la PRO X.

"Sper sa se reia competitia!"

Fundasul ardelenilor recunoaste ca desi se antreneaza zilnic in izolare, nu are aceeasi senzatie ca atunci cand se antrena cu echipa.

"Am inceput sa fac doua antrenamente pe zi, dimineata un antrenament, seara un antrenament, am vazut ca nu sunt bine, nu se compara antrenamentele. Sper sa se reia competitia si antrenamentele si sa fiu in forma cat mai buna", a adaugat fundasul lui CFR.