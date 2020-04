CFR nu a taiat inca salariile, insa Chipciu ar pune conditii pentru a accepta o asemenea masura: "Am renuntat la sume mari sa vin in Romania"

CFR Cluj e printre putinele cluburi care nu au taiat salariile.

Majoritatea echipelor din Romania au anuntat o diminuare a salariilor jucatorilor, insa CFR Cluj inca astepta sa ia o decizie. Alexandru Chipciu spune ca o taiere de salariu nu l-ar avantaja, pentru ca a renuntat la sume importante de bani pentru reintoarcerea in tara, iar ca aceste masuri trebuie discutate cu fiecare jucator in parte. Totusi, fotbalistul spune ca ar accepta o reducere de salariu pentru maximul 2 luni, nu pentru intreg anul.

"La CFR n-au vrut sa ne taie salariile, au vrut sa mai astepte sa vedem cum evolueaza situatia. Din punctul meu de vedere, parca Romania a asteptat coronavirusul ca sa taie din salarii. Personal, am renuntat la sume mari de bani sa vin in Romania, dar trebuie sa intelegem si clubul si trebuie discutat cu fiecare jucator in parte daca e de acord sa faca treaba asta.

Eu as fi de acord, dar doar cat e stare de urgenta, 1-2 luni. Nu sa renunti la bani pe un an si tu sa incepi sa joci fotbal in 3 luni", a spus Chipciu, la DigiSport.

Fotbalistul CFR-ului a adaugat ca situatia in alte tari sta diferit, pentru ca acolo jucatorii mari pot renunta usor la milioane de euro.

"In Romania e complicat sa tai salarii, jucatorii n-au salarii foarte mari ca sa renunti o luna. Pentru cei din afara e usor sa renunte la 10 milioane", a incheiat Chipciu.