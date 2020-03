Performanta INCREDIBILA pentru Arlauskis! Portarul CFR-ului a intrat in echipa sezonului din Europa League

Giedrius Arlauskis a fost inclus in echipa sezonului, alaturi de starurile echipelor mari din Europa League.

Sezonul bun facut de CFR Cluj in Europa League a fost incununat prin ultima reusita a lui Arlauskis, care a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai campioanei in competitie.

Arlauskis, despre care s-a scris ca ar pleca din vara de la CFR Cluj, apare in echipa sezonului realizata de whoscored.com, impreuna cu nume precum Harry McGuire, Nicolo Zaniolo, Bruno Fernandes sau Alfredo Morelos.

"CFR Cluj au fost eliminati de catre specialistii Europa League, Sevilla, insa au fost scosi din competitie in mod admirabil, datorita regulii golului in deplasare. Aceasta performanta se datoreaza in mare parte prestatiei portarului, Giedrius Arlauskis, care a reusit 6 interventii salvatoare in cele doua manse. In total, portarul de 32 de ani a avut 28 de interventii salvatoare in competitie, o medie de 3.5 pe meci. Internationalul lituanian a pastrat poarta intacta de 4 ori in 8 meciuri", au scris whoscored.com.

Europa League Team of the Season... so far Full write up ???? https://t.co/2dpAV1C2RO pic.twitter.com/0xBILALQkb — WhoScored.com (@WhoScored) March 23, 2020