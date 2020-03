Jucatorii CFR-ului sunt convinsi ca merita titlul! "Daca se ingheata campionatul, trebuie sa luam titlul. Suntem pe primul loc"

CFR Cluj e lider in acest moment, in pauza provocata de pandemia de coronavirus.

Jucatorii n-au nicio emotie in privinta titlului, in eventualitatea in care campionatul s-ar ingheta. De asemenea, acestia sunt convinsi ca nu vor fi probleme cu banii, asa cum s-a intamplat deja la Viitorul, FCSB si Dinamo, unde s-au taiat salariile.

"Daca ma intrebati de bani, nu am nicio emotie. Nu cred ca se injumatatesc salariile. Asteptam sa vedem ce se intampla, stapamana asta, saptamana viitoare. Deocamdata nu ni s-a transmis nimic.

Mi-as dori sa se reia campionatul. Daca se ingheata si il castigam asa, nu e o bucurie prea mare, dar pana la urma noi suntem indreptatiti sa luam titlul pentru ca suntem pe primul loc", a spus Adrian Paun, la DigiSport.