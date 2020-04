Alexandru Chipciu vrea ca Romania sa preia modelul Belgiei si sa termine acum campionatul! "Pentru CFR ar fi senzational, 4 puncte avans sunt destule"

Jucatorul lui CFR a vorbit despre posibilitatea ca sezonul actual sa fie incheiat acum.

Belgia a decis ca Brugge sa fie noua campioana dupa cele 29 de etape disputate, echipa avand 15 puncte avans inaintea play-off-ului. Olanda vrea de asemenea sa preia modelul belgian, iar Alexandru Chipciu e de parere ca daca Liga 1 ar proceda la el, ar fi o decizie senzationala pentru CFR Cluj.

"Pentru noi, pentru CFR, ar fi o decizie buna, avand in vedere ca e acelasi sistem ca in Belgia. Brugge a condus tot campionatul, cred ca era ceva meritat ce se va decide. Nu stiu ce se intampla cu fotbalul. Putem sa vobim asa, sa ne dam o parere, dar suntem foarte departe de realitate. Le e mai usor sa inceapa noul sezon direct. Altfel, cand il termini pe asta? Cand incepe urmatorul? Cand faci cantonamentul? Gestionezi mult mai greu. Pentru CFR ar fi senzational, ai incepe noul sezon campioana si aia ar fi,

Cred ca una dintre FCSB si Craiova parca au acceptat, asa am auzit. Sa ai 4 puncte avans in play-off nu e putin. Nu e ca si cum avem un punct si se decide intr-un meci. 4 puncte sunt destule in play-off", a spus Chipciu, la DigiSport.