"Vor fi legume dupa doua saptamani!" Gica Popescu a luat foc si sterge pe jos cu decizia de a se relua Liga 1! Ce a spus presedintele Viitorului

Gica Popescu nu este de acord cu modul in care vor fi reluate antrenamentele in Liga 1.

Presedintele celor de la Viitorul, Gica Popescu, este nemultumit de modul in care jucatorii isi vor relua antrenamentele, iar atat el cat si Gica Hagi si-au exprimat dorinta ca actualul sezon din Liga 1 sa fie incheiat.

"Fiecare saptamana de cantonament costa 25-30 de mii de euro. E imposibil sa sustinem financiar o luna de cantonament. Nu am putea sa tinem jucatorii inchisi o luna. Dupa doua saptamani, sar pe geam si pleaca. In momentul in care ii tii o luna de zile in cantonament vor fi legume dupa asta", a declarat Gica Popescu, la Antena Sport.