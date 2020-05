Dupa Gica Popescu, inca un oficial din Liga 1 se OPUNE raportului ministrului: "Nu ai cum sa faci asa ceva!" 

Ministerul Tineretului si Sportului impreuna cu Ministerul Sanatatii au alcatuit un raport in care sunt precizate recomandarile si obligatiile echipelor pentru a reincepe antrenamentele.

Patronul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru nu este de acord cu propunerea ca jucatorii sa intre in izolare alaturi de persoanele cu care locuiesc.

"Am spus-o de la inceput este un nonsens ca jucatorii sa fie obligati sa intre in izolare impreuna cu cei cu care locuiesc. Din punctul nostru de vedere, raportul juridic pe care il avem in acest ordin al ministrului este neconstitutional. Ganditi-va ca un jucator are sotia care lucreaza, cum sa se izoleze impreuna cu ea?

Adica, practic, obliga persoana respectiva sa se izoleze acasa, nu ai cum sa obligi asa ceva. Nu ai cum sa obligi un alt om sa se izoleze pentru activitatea celuilalt", a declarat Mihai Rotaru pentru Telekom Sport.