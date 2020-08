Vlad, OUT din poarta FCSB?! Anuntul de ultima ora al lui Becali: "O sa vedeti ce fac!"

Gigi Becali nu mai vrea sa cheltuiasca niciun euro pe transferuri!

Patronul FCSB spune ca a oprit achizitiile. In aceasta vara, la ros-albastri au ajuns 3 jucatori: Briceag (Craiova), Bus (Gaz Metan) si Buziuc (Clinceni). Toti au venit liberi. Lor li s-ar mai putea adauga Albu (Chiajna), in cazul in care Concorda accepta conditiile propuse de Becali.

Vlad va avea in continuare increderea patronului si a staff-ului tehnic, in ciuda gafelor din ultimul timp.

Goalkeeperul va simti insa presiune pe banca. Becali e convins ca Tarnovanu va fi si el o lovitura!



"Nu dau niciun ban pentru portar. Il avem pe Vlad. A, stai asa, ca mai e si Tarnovanu. O sa vina, o sa-l vedeti, o sa vedeti ce fac eu. Are aproapoe 2 metri! O sa-l vedeti pe Vlad cum apara cand o sa se sperie ca intra Tarnovanu in locul lui", a spus Becali pentru www.sport.ro.

Stefan Tarnovanu, 20 de ani, e de acum doi ani si jumatate in lotul mare al lui Poli Iasi. Pustiul a mai fost imprumutat la Miroslava si Snagov, in B, iar la prima echipa a lui Poli are 16 meciuri.