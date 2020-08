"S-a vazut o schimbare, sunt profesionisti!" Un fost jucator al FCSB-ului lauda noul staff tehnic! Cum sunt vazuti Neubert si Toni Petrea

Doua victorii si o infrangere a obtinut FCSB de la aducerea lui Toni Petrea si a lui Thomas Neubert.

Andrei Prepelita (34 de ani) a evoluat la FCSB in perioada 2011 - 2015, cand a colaborat cu Neubert si Toni Petrea. Actualul principal al ros-albastrilor era atunci secundul lui Reghecampf, insa avea un rol important inca de atunci la echipa.

FCSB a obtinut doua victorii sub comanda lui Toni Petrea, cu Sepsi si Gaz Metan, reusind sa castige si trofeul Cupei Romaniei. Ros-albastrii au fost invinsi de CFR Cluj, dar intr-un meci in care au trimis mai multi juniori in teren:

"Sunt doi profesionisti. Thomas Neubert e unul dintre cei mai buni preparatori cu care am lucrat, Toni Petrea la fel, e un bun profesionist.

Laurentiu Reghecampf se consulta mereu cu ei, formau o echipa buna. S-a vazut o schimbare de cand au venit, au avut doua victorii consecutive, iar cu CFR au mizat pe tineri, nu poti sa-i analizezi pentru meciul ala", a spus fostul fotbalist al FCSB-ului, la Digi Sport.

Prepelita a castigat trei titluri de campion cu FCSB si a facut parte din echipa care se lupta de la egal la egal in Europa cu echipa ca Ajax si Chelsea.

Mijlocasul evolueaza in prezent la FC Arges, echipa care a promovat in Liga 1.

