Un singur jucator de la FCSB in echipa sezonului! Dennis Man nu a prins primul 11! Cum arata cea mai buna echipa a Ligii 1

LPF a realizat cea mai buna echipa de start a sezonului 2019/20.

Potrivit site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal, singurul jucator de la FCSB care a prins primul 11 este Florinel Coman. La polul opus, echipa cu cei mai multi jucatori in cel mai bun prim 11 al sezonului este CFR Cluj, care ii da pe portarul Arlauskis, fundasii Vinicius si Burca si mijlocasul Deac.

Gaz Metan, FC Viitorul, Astra si FC Botosani dau si ele cate un jucator in cea mai buna echipa de start, in timp ce Universitatea Craiova ii da pe mijlocasii Alexandru Cicaldau si Dan Nistor, acesta din urma fiind trecut si in dreptul echipei la care a inceput sezonul, Dinamo.

Iata cum arata echipa sezonului 2019/20 al Ligii 1:

Giedrius Arlauskis (CFR Cluj, 32 de ani) - Paulo Vinicius (CFR Cluj, 35 de ani), Marius Constantin (Gaz Metan, 35 de ani), Andrei Burca (CFR Cluj, 27 de ani) - Ciprian Deac (CFR Cluj, 34 de ani), Dan Nistor (Dinamo/Craiova, 32 de ani), Jonathan Rodriguez (Botosani, 30 de ani), Alexandru Cicaldau (Craiova, 23 de ani) - Gabriel Iancu (Viitorul, 26 de ani), Denis Alibec (Astra, 29 de ani), Florinel Coman (FCSB, 22 de ani)