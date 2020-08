9 dintr-o lovitura! Jucatorii pe care Becali ii aduce la FCSB in aceasta vara! Surprize majore in lot

FCSB se va baza pe fotbalistii pe care ii are acum in lot, precum si pe achizitiile Briceag, Bus si Buziuc. In afara lor, Becali nu vrea sa-l mai aduca decat pe Albu, detinut de Chiajna si imprumutat in ultimul sezon la Clinceni. Nu este dispus sa plateasca insa nimic pentru el.

La FCSB mai sunt asteptati 9 fotbalisti in aceasta vara. Sunt jucatorii care vor reveni dupa imprumuturi sau care au fost cumparati si lasati sa joace in continuare la echipele de unde au fost adusi!



Tarnovanu, Sorin Serban, Horsia (Poli Iasi), Robert Ion, Adrian Sut (Academica Clinceni), Claudiu Belu (FC Voluntari), Gabi Simion (Astra), Ianis Stoica (Metaloglobus) si William de Amorim (Skoda Xanthi) sunt asteptati la reunirea FCSB, programata saptamana viitoare.

Portarul Ducan, si el aflat in proprietatea FCSB, va mai fi lasat un an la FC Arges, nou-promovata in Liga 1. Ianis Stoica are sanse mari sa ajunga la Hermannstadt, echipa controlata de impresarul sau, Anamaria Prodan.

Surpriza uriasa pentru noul sezon ar putea fi William de Amorim. Brazilianul a fost adus in 2016 cu 700 000 de euro, dar a iesit rapid din gratiile lui Becali. In ultimele doua sezoane si jumatate a fost imprumutat la Kayserispor, in perioada in care Sumudica era acolo, si la Skoda Xanthi. Acum, are sanse sa fie pastrat in lot, profitand si de contextul mondial determinat de pandemia de coronavirus.