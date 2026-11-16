Gigi Becali a oferit declarații presei și a vorbit despre situația de la FCSB, plecarea lui MM Stoica, înlocuitorii managerului, dar și despre principalele ținte ale roș-albaștrilor din această iarnă.

Patronul lui FCSB a fost întrebat dacă sunt șanse pentru revenirea lui Nicolae Stanciu la formația bucureșteană.

Gigi Becali, despre revenirea lui Stanciu la FCSB: „Mă sună!”

Omul de afaceri a fost întrebat frontal despre șansele mutării lui Stanciu la FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit ce i-a promis mijlocașul de 33 de ani.

Becali a spus că Stanciu îl va suna dacă se întoarce în România, dar patronul lui FCSB a mărturisit că sunt șase să rămână la DL Yingbo în urma prestațiilor sale din ultimele meciuri.

„A rămas, dacă vine în România, că mă sună. Dacă nu vine, să fie sănătos. Eu am văzut că a luat campionatul acolo, s-ar putea să-l țină chinezii”, a spus Gigi Becali.