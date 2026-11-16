VIDEO Visul lui Gigi Becali! Primul transfer din iarnă la FCSB: „Mă sună!”

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SPORT.RO
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Gigi Becali a vorbit despre principala țintă a lui FCSB din această iarnă.

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Nicolae StanciuFCSBChinaGigi Becali
Din articol

Gigi Becali a oferit declarații presei și a vorbit despre situația de la FCSB, plecarea lui MM Stoica, înlocuitorii managerului, dar și despre principalele ținte ale roș-albaștrilor din această iarnă.

Patronul lui FCSB a fost întrebat dacă sunt șanse pentru revenirea lui Nicolae Stanciu la formația bucureșteană.

Gigi Becali, despre revenirea lui Stanciu la FCSB: „Mă sună!”  

Omul de afaceri a fost întrebat frontal despre șansele mutării lui Stanciu la FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit ce i-a promis mijlocașul de 33 de ani.

Becali a spus că Stanciu îl va suna dacă se întoarce în România, dar patronul lui FCSB a mărturisit că sunt șase să rămână la DL Yingbo în urma prestațiilor sale din ultimele meciuri.

„A rămas, dacă vine în România, că mă sună. Dacă nu vine, să fie sănătos. Eu am văzut că a luat campionatul acolo, s-ar putea să-l țină chinezii”, a spus Gigi Becali.

  • Deschidere stanciu
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Stanciu conf ro 041026
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Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu
  • 90 de selecții și 15 goluri are mijlocașul la echipa națională
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