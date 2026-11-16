După 11-0 în ultima etapă cu Automatica, CSU Știința Politehnica București a ajuns la 11 victorii din tot atâtea etape disputate în Liga 4 a Capitalei.

Știința este astfel lider cu punctaj maxim (33 p), cu un golaveraj de 91-6, fiind urmată pe podium de Academia Germană (30 p) și Herea Football Academy (23).

Știința București, sub zodia lui 11

”💛🖤 𝟏𝟏 𝐆𝐎𝐋𝐔𝐑𝐈 𝐈𝐍 𝐄𝐓𝐀𝐏𝐀 𝟏𝟏. 𝐀 𝟏𝟏-𝐀 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐄 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈! ⚽🔥

Studenții 𝐒𝐭𝐢𝐢𝐧𝐭𝐞𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐞𝐡𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢 continuă parcursul perfect din campionat și ajung la 𝟏𝟏 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐢𝐧 𝟏𝟏 𝐦𝐞𝐜𝐢𝐮𝐫𝐢, după succesul cu 𝟏𝟏-𝟎 din etapa a 11-a.

Un meci controlat de la început până la final, în care echipa a găsit repede soluțiile spre poartă și a continuat să joace în același ritm pe tot parcursul partidei.

𝟏𝟏 𝐦𝐞𝐜𝐢𝐮𝐫𝐢. 𝟏𝟏 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢. 𝟑𝟑 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐜𝐭𝐞.

Seria continuă pentru studenții Științei. 💛🖤

Laurențiu Sârbu, hat-trick și 5 pase de gol

𝐌𝐚𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢:

7’ — Alexandru Muscalu (Laurențiu Sârbu)

12’ — Victor Popeșteanu (Alexandru Muscalu)

14’ — Laurențiu Sârbu (penalty)

25’ — Laurențiu Sârbu (Alexandru Muscalu)

30’ — Ianis Atimoftioaie(Laurențiu Sârbu)

55’ — Cristea Ionuț (Ianis Atimoftioaie)

59’ — Andrei Alexandru

60’ — Laurențiu Sârbu

65’ — Luca Vlădulescu(Laurențiu Sârbu)

78’ — Denis Ștefan (Laurențiu Sârbu)

84’ — Pandelaș (Laurențiu Sârbu)

Hai, Știința! 💛🖤⚽”, a postat astăzi pagina oficială Știința București Fotbal.

Clasamentul din Liga 4 București