Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

2,5 milioane de euro pentru Nicolae Stanciu! Cu cine a semnat căpitanul naționalei

Cea mai recentă performanță este obținerea celui de al doilea titlu în China. După trofeul cucerit cu Wuhan Three Towns, Nicușor Stanciu a terminat pe primul loc în ierarhie și alături de Dalian Yingbo.

Contractul lui Nicolae Stanciu cu Dalian Yingbo este scadent în iarna acestui an. În ultima perioadă s-a discutat mult despre o repatriere a mijlocașului, atât U Cluj, cât și FCSB fiind interesate de serviciile sale.

Giovanni Becali a abordat subiectul căpitanului naționalei. Cel mai cunoscut impresar român a expus că, din postura de jucător liber de contract, Stanciu putea semna ușor un contract de 2,5 milioane de euro.

În ciuda acestui aspect, Nicolae Stanciu ar fi acceptat să revină în SuperLiga, de această dată la U Cluj. Giovanni Becali a explicat că, cel mai probabil, înțelegerea mijlocașului cu ardelenii este valabilă pentru o perioadă de trei ani.

”Ca Stanciu nouă ne-ar trebui încă 5-6 jucători. O jumătate de echipă. Toți să aibă sinceritatea, atitudinea și dăruirea lui Stanciu. Stanciu a fost declarat jucătorul campionatului din China. El putea să semneze un contract pe 2,5 milioane de euro, chiar dacă în China nu se mai dau banii care erau înainte. El fiind liber, prelungea, primea ușor 2,5 milioane, dar a acceptat să vină acasă, la U Cluj.

A făcut și el multe milioane de euro. Cred că a investit bine. E familist. Alba-Iulia e aproape de Cluj. La ‘U’ i-au dat probabil un contract bun pentru România, altfel nu venea. Stanciu joacă atât de ușor. Pentru el, fotbalul este o meserie atât de ușoară.

El ce și-a spus: ‘mai stau în China, mai joc un an și mă topesc. Mai joc doi și pierd legăturile, familia, limba, mentalitatea lor, mâncarea lor’. Când aici, la Cluj, cred că a semnat trei ani cu opțiune. Deci face 35 – 36 de ani. Poate să ajungă și până la 38 de ani aici, fără probleme. Uită-te la celălalt mijlocaș, cum îl cheamă? (n.r. Dan Nistor). Și la Chipciu. Cum joacă? Mă mir că nu e selecționat la echipa națională”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.