2,5 milioane de euro pentru Nicolae Stanciu! Cu cine a semnat căpitanul naționalei

2,5 milioane de euro pentru Nicolae Stanciu! Cu cine a semnat căpitanul naționalei Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nicolae Stanciu s-ar fi decis asupra viitorului.

TAGS:
Nicolae StanciuU Cluj
Din articol

Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

2,5 milioane de euro pentru Nicolae Stanciu! Cu cine a semnat căpitanul naționalei

Cea mai recentă performanță este obținerea celui de al doilea titlu în China. După trofeul cucerit cu Wuhan Three Towns, Nicușor Stanciu a terminat pe primul loc în ierarhie și alături de Dalian Yingbo.

Contractul lui Nicolae Stanciu cu Dalian Yingbo este scadent în iarna acestui an. În ultima perioadă s-a discutat mult despre o repatriere a mijlocașului, atât U Cluj, cât și FCSB fiind interesate de serviciile sale.

Giovanni Becali a abordat subiectul căpitanului naționalei. Cel mai cunoscut impresar român a expus că, din postura de jucător liber de contract, Stanciu putea semna ușor un contract de 2,5 milioane de euro.

În ciuda acestui aspect, Nicolae Stanciu ar fi acceptat să revină în SuperLiga, de această dată la U Cluj. Giovanni Becali a explicat că, cel mai probabil, înțelegerea mijlocașului cu ardelenii este valabilă pentru o perioadă de trei ani.

”Ca Stanciu nouă ne-ar trebui încă 5-6 jucători. O jumătate de echipă. Toți să aibă sinceritatea, atitudinea și dăruirea lui Stanciu. Stanciu a fost declarat jucătorul campionatului din China. El putea să semneze un contract pe 2,5 milioane de euro, chiar dacă în China nu se mai dau banii care erau înainte. El fiind liber, prelungea, primea ușor 2,5 milioane, dar a acceptat să vină acasă, la U Cluj.

A făcut și el multe milioane de euro. Cred că a investit bine. E familist. Alba-Iulia e aproape de Cluj. La ‘U’ i-au dat probabil un contract bun pentru România, altfel nu venea. Stanciu joacă atât de ușor. Pentru el, fotbalul este o meserie atât de ușoară.

El ce și-a spus: ‘mai stau în China, mai joc un an și mă topesc. Mai joc doi și pierd legăturile, familia, limba, mentalitatea lor, mâncarea lor’. Când aici, la Cluj, cred că a semnat trei ani cu opțiune. Deci face 35 – 36 de ani. Poate să ajungă și până la 38 de ani aici, fără probleme. Uită-te la celălalt mijlocaș, cum îl cheamă? (n.r. Dan Nistor). Și la Chipciu. Cum joacă? Mă mir că nu e selecționat la echipa națională”, a declarat Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

  • Nicolae stanciu 2
×
Stanciu conf ro 041026
Stanciu conf ro 041026 ok
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cifrele lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a făcut primii pași în fotbal la Unirea Alba Iulia, ca ulterior să facă parte din frumoasa echipă a Vasluiului. Adrian Porumboiu l-a vândut pe mijlocaș la FCSB pentru un milion de euro. Totuși, profitul încasat de Gigi Becali a fost unul mai mare, Anderlecht plătind 10 milioane de euro în vara lui 2016 pentru transferul lui Stanciu.

După experiența din Belgia, Nicolae Stanciu a mai fost legitimat la Sparta Praga, Al Ahly, Slavia Praga, Wuhan Three Towns, Damac, Genoa și în prezent evoluează la Dalian Yingbo.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu
  • 90 de selecții și 15 goluri are mijlocașul la echipa națională
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primele incidente apărute la protestul neautorizat din București, asumat de Simion. În online sunt îndemnuri la violență
Primele incidente apărute la protestul neautorizat din București, asumat de Simion. În online sunt îndemnuri la violență
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum a reacționat Edi Iordănescu după ce Stanciu și Ionuț Radu au fost anunțați OUT pentru meciurile naționalei
Cum a reacționat Edi Iordănescu după ce Stanciu și Ionuț Radu au fost anunțați OUT pentru meciurile naționalei
A decis unde joacă din 2027? Anunțul făcut de Nicolae Stanciu
A decis unde joacă din 2027? Anunțul făcut de Nicolae Stanciu
Nicolae Stanciu, desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului în China! Cum a reacționat românul
Nicolae Stanciu, desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului în China! Cum a reacționat românul
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul crescut de Gică Hagi, mesaj fără ocolișuri după convocarea lui Ianis Hagi: „Nu poți să-l vezi pe teren la nivelul maxim”
Fotbalistul crescut de Gică Hagi, mesaj fără ocolișuri după convocarea lui Ianis Hagi: „Nu poți să-l vezi pe teren la nivelul maxim”
Andrea Mandorlini, fostul antrenor de la CFR Cluj, anunț despre debutul lui Ronaldinho! Când va intra brazilianul în teren
Andrea Mandorlini, fostul antrenor de la CFR Cluj, anunț despre debutul lui Ronaldinho! Când va intra brazilianul în teren
Încredere mare înaintea returului cu Polonia! Pronostic: „Câștigăm, vă spun și cine dă gol”
Încredere mare înaintea returului cu Polonia! Pronostic: „Câștigăm, vă spun și cine dă gol”
Dani Alves și Joana Sanz divorțează! Cum explică decizia modelul spaniol
Dani Alves și Joana Sanz divorțează! Cum explică decizia modelul spaniol
Adi Popa a numit marea problemă a tricolorilor înainte de România - Polonia: „Acest lucru se vede în evoluțiile lor”
Adi Popa a numit marea problemă a tricolorilor înainte de România - Polonia: „Acest lucru se vede în evoluțiile lor”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Gigi Becali scapă de ”mărul discordiei” de la FCSB! Fotbalistul care ”a provocat” ruptura de MM Stoica, pe picior de plecare

Gigi Becali scapă de ”mărul discordiei” de la FCSB! Fotbalistul care ”a provocat” ruptura de MM Stoica, pe picior de plecare

Elveția U20 - România U20 3-1 | Eșec clar al naționalei lui Adrian Iencsi! Luca Băsceanu, gol à la Messi

Elveția U20 - România U20 3-1 | Eșec clar al naționalei lui Adrian Iencsi! Luca Băsceanu, gol à la Messi

Reghecampf, în spatele plecării lui MM? „Un șantajist!“. Următorul nume care „tremură“ la FCSB

Reghecampf, în spatele plecării lui MM? „Un șantajist!“. Următorul nume care „tremură“ la FCSB

Gică Hagi a ales echipa de start pentru România - Polonia! Surprize uriașe

Gică Hagi a ales echipa de start pentru România - Polonia! Surprize uriașe

Gigi Becali, ”acuzat” după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Mă gândesc la Compagno!”

Gigi Becali, ”acuzat” după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Mă gândesc la Compagno!”

FCSB i-a retras mașina fotbalistului pentru a-l forța să rezilieze contractul: "Mi-au ordonat și să plec din baza de pregătire"

FCSB i-a retras mașina fotbalistului pentru a-l forța să rezilieze contractul: "Mi-au ordonat și să plec din baza de pregătire"


Recomandarile redactiei
Încredere mare înaintea returului cu Polonia! Pronostic: „Câștigăm, vă spun și cine dă gol”
Încredere mare înaintea returului cu Polonia! Pronostic: „Câștigăm, vă spun și cine dă gol”
Adi Popa a numit marea problemă a tricolorilor înainte de România - Polonia: „Acest lucru se vede în evoluțiile lor”
Adi Popa a numit marea problemă a tricolorilor înainte de România - Polonia: „Acest lucru se vede în evoluțiile lor”
Fotbalistul crescut de Gică Hagi, mesaj fără ocolișuri după convocarea lui Ianis Hagi: „Nu poți să-l vezi pe teren la nivelul maxim”
Fotbalistul crescut de Gică Hagi, mesaj fără ocolișuri după convocarea lui Ianis Hagi: „Nu poți să-l vezi pe teren la nivelul maxim”
Dani Alves și Joana Sanz divorțează! Cum explică decizia modelul spaniol
Dani Alves și Joana Sanz divorțează! Cum explică decizia modelul spaniol
Fundașul cerut în primul „11” de Cristi Dulca pentru meciul cu Polonia și cum ar putea fi blocat Lewandowski
Fundașul cerut în primul „11” de Cristi Dulca pentru meciul cu Polonia și cum ar putea fi blocat Lewandowski
Alte subiecte de interes
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!