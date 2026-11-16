Patronul de la FCSB i-a oferit omului său de încredere un alt post în club, după valurile de reproșuri venite în ultima perioadă, dar acesta a ales să demisioneze.

Gigi Becali, două lovituri: Rusescu și Szukala semnează cu FCSB!

După ce l-a ”instalat” pe Bogdan Costicea într-o funcție în cadrul clubului, acesta urmând să aibă și putere de decizie la FCSB, Gigi Becali aduce doi foști campioni ai României cu echipa sa. Raul Rusescu și Lukasz Szukala vor lucra la club.

FCSB continuă mișcările la nivel administrativ, după plecarea lui Mihai Stoica din funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

Atât Szukala, cât și Rusescu, au fost campioni ai României cu FCSB în primul ”mandat” al lui Laurențiu Reghecampf la echipă. Primul a fost propus în funcția de director sportiv, în locul lui Florin Cernat.

Rămâne de văzut ce funcție ar urma să ocupe și fostul atacant. În această perioadă, FCSB a bifat câteva mișcări și la nivelul staff-ului tehnic: Mihai Pintilii și Costin Curelea sunt noii ”secunzi” ai lui Reghecampf.

„Reghe, de când a venit, așa a făcut Dumnezeu să fie, eu parcă eram un om în somn, dormeam ca prostul. Nu știi la tine în curte ce se întâmplă, înseamnă că dormi, ești prost. Eu aveam încredere, numai bine că a venit, să putem să facem curățenie, nu merge așa.

Azi i-am angajat pe Szukala și pe Rusescu, pe toate pozițiile. Discutăm după două săptămâni, acum să se uite la jucători. Gata, la treabă. Conduce Reghecampf, avem manager, nu e problemă, avem, avem.

Reghe mi-a zis că s-a întâlnit cu Szukala. I-am spus și eu. Fundaș central, dar pe care îl vreau eu. Nu vreau combinativ, nu, o să coste multe milioane și nu dă cu capul. Eu vreau ca Szukala, să dea cu capul în toate, dar nu ca la Ludogoreț. Szukala mi-a zis că a terminat școala la FIFA, știe 5 limbi străine, Rusescu a terminat și el școala.

Mi-a dat numărul de telefon, vrei să lucrezi, gata, începe treaba, l-am sunat și pe Rusescu, gata, a zis că e visul lui. Nu au ce să demonstreze, îi vom angaja, le știu caracterul lor, nu au ce demonstra. Szukala vrea team manager, ce face: din decembrie până în iunie el trebuie să aibă 2-3 jucători valoroși, selectați. Nu să îi zic eu”, a anunțat Gigi Becali.

„Clubul nostru le urează bun-venit și mult succes”

„FCSB anunță că Mihai Pintilii și Costin Curelea vor face parte, începând de astăzi, din staff-ul tehnic al primei echipe. Clubul nostru le urează bun-venit și să aibă parte de mult succes!”, a transmis gruparea roș-albastră pe Facebook.

Pintilii revine la FCSB după experiența de la Levadiakos, unde a fost antrenor secund alături de Elias Charalambous. Acesta și-a încheiat colaborarea cu formația din Grecia pe 23 septembrie.

De cealaltă parte, Costin Curelea a plecat de la naționala U21 a României pe 29 octombrie, după încheierea colaborării cu Federația Română de Fotbal