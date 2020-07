Ideile lui Gigi Becali, DESFIINTATE de o rivala din play-off! Poate FCSB sa fie 'Juventus de Romania'?: "Este o PROSTIE fara margini!"

Valeriu Iftime nu a fost impresionat de ultimele idealuri fixate de Gigi Becali pentru FCSB.

Patronul de la FC Botosani nu este de acord cu principiile lui Gigi Becali, care considera ca are dreptul sa dicteze totul la clubul in care investeste. Iftime sustine ca un club de play-off ar trebui sa se autofinanteze si atitudinea patronului de la FCSB nu este una potrivita.

"Nu poti sa spui e echipa mea si fac eu totul. E o prostie fara margini! Patronul nu are bani, nu da el de acasa, el trebuie sa judece si sa faca lucruri prin care sa aduca fonduri la club. Din sponsorizari, marketing, vanzari de fotbalist… Nu vii cu bani de acasa, ca nu e fotbalul tau. Nu decizi tu peste antrenor.

Nu ma regasesc deloc printre patronii care au bani, banii nu vin de la mine. Vin de la copiii astia care muncesc si pentru care eu lupt. Ei castiga banii, nu eu! Am dat bani multi sa tin fotbalul la un anumit nivel, iar acum se tine singur. Nu aduce nimeni bani in fotbal sa se distreze si sa se laude. E o prostie uriasa asta!", a spus Iftime la Pro X.

Dupa ce l-a adus pe Sergiu Bus, Becali a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca vrea ca echipa lui sa distruga concurenta in urmatoarea stagiune a Ligii 1 si sa domine campionatul la fel cum o face Juventus in Serie A! Patronul de la FC Botosani a comentat si acest vis al lui Becali, spulberandu-l cu o conditie imposibil de indeplinit.

"Gigi Becali e un om frumos, e greu sa gasesti un om care sa fie atat de fericit si entuziasmat. Dar voia buna tine o zi la el. N-ati vazut si cu Ioan Hora, cand a fost transferat? 'Fotbalist extraordinar, il iau'… Si unde e acum? Ca sa joace FCSB ca Juventus, trebuie sa fie si el un patron ca patronul de la Juventus", a adaugat patronul de la Botosani.