Il mai aduce Gigi Becali pe Chindris la FCSB? Critici DURE pentru fundasul dorit si de Valencia: "Greseala de LIGA A 4-A!" 

Andrei Chindris a comis doua penalty-uri in partida cu Universitatea Craiova.

A fost un meci foarte dificil pentru formatia lui Bergodi pe terenul lui FC Botosani, insa doua gafe uriase ale lui Chindris le-au oferit sansa unei victorii extrem de pretioase in lupta pentru titlu. Din cele doua penalty-uri facute de Chindris, Cicaldau si Gustavo au adus trei puncte care o duc pe Craiova la 4 distanta de campioana CFR, aflata pe locul 2.

Patronul de la Botosani, Valeriu Iftime, l-a criticat pe Chindris, insa l-a si incurajat, sperand in revenirea sa pe termen lung.

"A fost un meci de la care asteptam mai multe, chiar credeam ca putem sa castigam, dar doua penalty-uri ne-au invins. Al doilea a fost destul de ciudat si ambele au fost facute de Chindris. Eu am incredere in el, dar nu e prima oara cand greseste grav in ultima vreme si lumea incepe sa-l critica. Presa exagereaza, totusi, dar a exagerat si cand l-a transformat intr-un fotbalist foarte mare.



Este un recul in imagine si in valoare pentru Andrei, dar este un copil destept si isi va reveni. Poate ca a fost umflat putin si a devenit neatent. Dar astfel de greseli il pot trezi. Primul fault a fost de Liga a 4-a, nu trebuie sa faca Andrei asa ceva!

Greseala a fost grava, dar el nu e un fotbalist lent, citeste jocul si are marja de crestere. Cred cu desavarsire ca e un fotbalist important in Romania si ca va face uitate aceste greseli. Sa nu uitam ca la 0-0 tot Andrei era 'tavalit' de cei de la Craiova prin careul lor fara ca arbitrul sa ia o decizie.

Sunt convins ca isi revine. O sa vad ce oferte primesc pentru el si ramane de vazut daca ramane aici. Cred ca daca FCSB l-a vrut sau il vrea pe Chindris, nu o sa faca diferenta o astfel de greseala. Nu stiu daca FCSB mai este o optiune acum", a declarat Iftime la Pro X.

Despre Chindris s-a spus ca este dorit si de Valencia si de Werder Bremen.