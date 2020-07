Craiova CAMPIOANA si DEZASTRU pentru FCSB? Ce zic oltenii despre INGHETAREA clasamentului: "Nu mai avem timp!"

Directorul executiv al Craiovei este ingrijorat de problemele cauzate de coronavirus.

Marcel Popescu a comentat posibilitatea inghetarii campionatului si a sugerat ca ar fi o solutie pe care clubul sau ar agrea-o! Aceasta varianta a fost lansata in spatiul public de Bogdan Balanescu, directorul general al lui Dinamo, dupa ce in Stefan cel Mare a aparut un focar de coronavirus.

"Nu vreau va spun ca ar fi o solutie inghetarea campionatului. Spun doar ca atunci cand un club este decapitat, trebuie sa avem condescendenta sa privim lucrurile asa cum sunt. Lucrurile trebuie analizate rational.

Daca mergem inainte… Cum facem? Mai sunt doua saptamani. Timp in care trebuie sa se termine campionatul, sa se joace finala Cupei, sa ne inscriem la UEFA cu echipele participante in competitiile europene. Avem timp?", a declarat oficialul din Banie la Pro X.

Craiova ar fi incantata de o eventuala inghetare a clasamentului sub forma sa actuala, urmandu-se modelul din Ligue 1. In Franta, nu a retrogradat nicio echipa, iar primele locuri au fost rasplatite exact ca la finalul unui sezon obisnuit. In situatia actuala, daca s-ar urma modelul francez, Craiova ar fi campioana in Liga 1.

Pe de alta parte, FCSB ar termina pe locul 5, penultimul din play-out, si ar depinde de finala Cupei Romaniei in vederea obtinerii unui loc in Europa League!